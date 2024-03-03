Аршавин назвал лучшего нападающего России – он из «Динамо»

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин поделился наблюдениями от матча между «Динамо» и «Локомотивом». Он выделил Константина Тюкавина, который отметился в этой игре результативной передачей.

«Он грамотно отклеился, не стал стоять на мяче, а видел, что соперник больше и шире. Он оставил мяч, сделал шаг в сторону, а Ньямси, чтобы не фолить, доиграл эпизод.

Тюкавин в полном порядке, давно понятно, что это лучший нападающий России», – сказал Аршавин.

Тюкавин провел 19 матчей в этом сезоне РПЛ.

На его счету 8 голов и 6 ассистов.

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