Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Аршавин назвал лучшего нападающего России – он из «Динамо»

    Аршавин назвал лучшего нападающего России – он из «Динамо»

    Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин поделился наблюдениями от матча между «Динамо» и «Локомотивом». Он выделил Константина Тюкавина, который отметился в этой игре результативной передачей.

    «Он грамотно отклеился, не стал стоять на мяче, а видел, что соперник больше и шире. Он оставил мяч, сделал шаг в сторону, а Ньямси, чтобы не фолить, доиграл эпизод.

    Тюкавин в полном порядке, давно понятно, что это лучший нападающий России», – сказал Аршавин.

    • Тюкавин провел 19 матчей в этом сезоне РПЛ.
    • На его счету 8 голов и 6 ассистов.

    Следите за новостями из мира футбола в нашем телеграм-канале!

    Новости по теме
    Аршавин оценил игровые качества Тюкавина и Чалова
    Опубликована сборная 19-го тура РПЛ по версии WhoScored 6
    Тюкавин повторил достижение Кокорина в РПЛ 5
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.03.2024 19:42
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Дубина
    1709484346
    Помойный твое мнение ни кому не интересно!
    Ответить
    TIMOTHY
    1709484596
    Динамики сегодня хорошо играли и Тюка понравился
    Ответить
    NewLife
    1709487205
    Этот бывший, что ни скажет, как в лужу пернет.
    Ответить
    ...уефан
    1709489351
    ... интересно, по каким критериям он оценивает игру Тюкавина?...
    Ответить
    The only one
    1709490636
    Аршавин не назвал лучшего,а повторил то, о чём многие говорят уже пол года.
    Ответить
    Krics
    1709498050
    Об,ясните мне тупоголовому кто такой А.Аршавин? Походу крутой перец,которого болельщики Арсенала призывали работать уборщиком туалетов,или :ваши ожидания -ваши проблемы"в отношении к болельщикам сборной РФ ,а не тот чел кто кинул троих детей? имхо.
    Ответить
    Виторио
    1709519193
    А там Кассьера, Кордоба ещё есть, да и Промес с Чаловым. Этих куда?
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+