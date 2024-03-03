Личка прокомментировал победу «Динамо» над «Локомотивом»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал комментарий после матча с «Локомотивом». Московская команда победила со счетом 2:1 и занимает третье место в РПЛ.

«После первого тайма мы заслуженно вели в счете. Но во второй половине чуть‑чуть потеряли уверенность, начали чуть бояться. Хорошо, что гол Макарова помог команде успокоиться.

Я рад, что в первой игре после зимнего перерыва забрали три очка. Гонка за медали впереди. Эта победа очень важна для нас, поблагодарил игроков за характер и дисциплину.

В первом тайме хорошо играли через короткий пас. Футболисты показали высокое индивидуальное мастерство. Но надо играть все 90 минут, играть до конца. «Локомотив» это показал, забил гол и возродил интригу.

Не надо смотреть вниз, надо смотреть наверх. Надо пробовать догнать «Краснодар» и «Зенит». Давить и пробовать искать ошибку соперника. Надо мечтать. Сегодня у нас получилось сделать шаг вперед», – сказал Личка.