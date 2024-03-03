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    Личка прокомментировал победу «Динамо» над «Локомотивом»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал комментарий после матча с «Локомотивом». Московская команда победила со счетом 2:1 и занимает третье место в РПЛ.

    «После первого тайма мы заслуженно вели в счете. Но во второй половине чуть‑чуть потеряли уверенность, начали чуть бояться. Хорошо, что гол Макарова помог команде успокоиться.

    Я рад, что в первой игре после зимнего перерыва забрали три очка. Гонка за медали впереди. Эта победа очень важна для нас, поблагодарил игроков за характер и дисциплину.

    В первом тайме хорошо играли через короткий пас. Футболисты показали высокое индивидуальное мастерство. Но надо играть все 90 минут, играть до конца. «Локомотив» это показал, забил гол и возродил интригу.

    Не надо смотреть вниз, надо смотреть наверх. Надо пробовать догнать «Краснодар» и «Зенит». Давить и пробовать искать ошибку соперника. Надо мечтать. Сегодня у нас получилось сделать шаг вперед», – сказал Личка.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.03.2024 19:31
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    Комментарии (5)
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    TIMOTHY
    1709484694
    Не надо смотреть вниз,там дрыгается Спартак )
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    DOCTOR PENALTY
    1709489435
    Жму руку, мечтатель с Ленинградки! "*
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    The only one
    1709490437
    хорошо сказал
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