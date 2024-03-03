«Это просто ужас»: экс-игрок «МЮ» прокомментировал поступок Абаскаля

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на отсутствие главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на матче с «Зенитом».
«Хороший Абаскаль тренер. Как руководители клуба на это смотрят?
Это, конечно, позор. Уникальный случай! Что это за тренер? Любим удивлять всех и вся!
Первый раз такое вижу, чтобы тренер не поехал с командой, не переживал и не был на стадионе. Это просто ужас!» – сказал Канчельскис.
- Абаскаль пропускал матч с «Зенитом» из-за дисквалификации.
- В день игры он находился в Санкт-Петербурге, но затем улетел в Москву, чтобы посмотреть матч на базе.