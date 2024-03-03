«Это просто ужас»: экс-игрок «МЮ» прокомментировал поступок Абаскаля

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на отсутствие главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на матче с «Зенитом».

«Хороший Абаскаль тренер. Как руководители клуба на это смотрят?

Это, конечно, позор. Уникальный случай! Что это за тренер? Любим удивлять всех и вся!

Первый раз такое вижу, чтобы тренер не поехал с командой, не переживал и не был на стадионе. Это просто ужас!» – сказал Канчельскис.