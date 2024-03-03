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    • «Это просто ужас»: экс-игрок «МЮ» прокомментировал поступок Абаскаля

    «Это просто ужас»: экс-игрок «МЮ» прокомментировал поступок Абаскаля

    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на отсутствие главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на матче с «Зенитом».

    «Хороший Абаскаль тренер. Как руководители клуба на это смотрят?

    Это, конечно, позор. Уникальный случай! Что это за тренер? Любим удивлять всех и вся!

    Первый раз такое вижу, чтобы тренер не поехал с командой, не переживал и не был на стадионе. Это просто ужас!» – сказал Канчельскис.

    • Абаскаль пропускал матч с «Зенитом» из-за дисквалификации.
    • В день игры он находился в Санкт-Петербурге, но затем улетел в Москву, чтобы посмотреть матч на базе.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.03.2024 18:52
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ...уефан
    1709481451
    ...он своего Аватара в Питере оставлял)...
    Ответить
    шахта Заполярная
    1709484081
    Да что вам Спартак только один покоя не дает. Ну тебе то кончита какое дело.
    Ответить
    TIMOTHY
    1709484532
    Позориться на весь мир это Спартак! Хвалиться больше нечем так хоть так,уголовники и придурки
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1709486403
    Может, хоть этот поступок сподвигнет руководителей клуба к радикальным мерам по отношению к рыжему.
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    САДЫЧОК
    1709487233
    Экс игрок, продажный чел-а ныне просто алкоголик!
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    andr45
    1709487986
    Все осуждают АБАСКАЛЯ) Но НИКТО НЕ ХОЧЕТ ЗАМЕЧАТЬ, ЧТО ВПЕРВЫЕ В КОМАНДЕ, ОФИЦИАЛЬНО ЧИСЛЯЩЕЙСЯ В РОССИЙСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИГЕ, НЕ БЫЛО НИ ОДНОГО РУССКОГО ИГРОКА))))
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    rash1959
    1709494458
    написали бы проще - кАнчельскис, а то "экс-игрок «МЮ»".
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    BVG4
    1709564392
    После зимней паузы в РПЛ Спартак, это новостной: - фейерверк, полноветная радуга, северное полярное сияние, торнадо, цунами, лесной пожар, извержение вулкана, наводнение и это все вместе, в одном флаконе! Как там все вмещается?
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