Зиньковский: «Надеемся, Промес вернется в Россию»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал ситуацию вокруг партнера Квинси Промеса.
- В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
- Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
- За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
- На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
- Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.
«Лично я сейчас не на связи с Промесом, но узнаeм новости у тренерского штаба и ребят из службы безопасности.
Верю ли, что Промес вернeтся в Россию? Конечно. Мы надеемся на это», – сказал Зиньковский.