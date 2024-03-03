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    Зиньковский: «Надеемся, Промес вернется в Россию»

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал ситуацию вокруг партнера Квинси Промеса.

    • В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
    • Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
    • За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
    • На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.

    «Лично я сейчас не на связи с Промесом, но узнаeм новости у тренерского штаба и ребят из службы безопасности.

    Верю ли, что Промес вернeтся в Россию? Конечно. Мы надеемся на это», – сказал Зиньковский.

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    Источник: Sport24

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    03.03.2024 16:25
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    Комментарии (9)
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    Конопляных дел мастер
    1709473795
    Сектанты ждут возвращения наркобарона.
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    Cleaner
    1709474308
    Что делать НАРКОТОРГОВЦУ в России? Нужно ПОКАЗАТЕЛЬНО наказать Спартак за то, что укрывал преступника в своимх рядах. Чтобы у других команд не было соблазна таких игроков к нам везти!!!
    Ответить
    Project Бабангида
    1709474901
    если со свёртком то добро пожаловать. а поражняком нахер невсрался
    Ответить
    Legion-o
    1709476081
    Надеемся, что не вернется! У нас своих преступников хватает!
    Ответить
    qwertyйцукен
    1709479135
    Промес попал в замес...Не ждите.Гы гы
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1709479667
    И этого укрывателя штрафануть бы !
    Ответить
    TIMOTHY
    1709485210
    Сидел на лавке в запасе был нормальным парнем! А счас просто дурак ты зинь ковский
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