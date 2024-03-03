Зиньковский: «Надеемся, Промес вернется в Россию»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал ситуацию вокруг партнера Квинси Промеса.

В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.

Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.

За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.

На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.

«Лично я сейчас не на связи с Промесом, но узнаeм новости у тренерского штаба и ребят из службы безопасности.

Верю ли, что Промес вернeтся в Россию? Конечно. Мы надеемся на это», – сказал Зиньковский.