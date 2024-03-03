Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Дзагоев прокомментировал возвращение в ЦСКА

    Новый селекционер ЦСКА Алан Дзагоев раскрыл свои задачи.

    «В целом буду заниматься подбором игроков для основы. Будет также и молодeжка, и школа. В совокупности этим буду заниматься. Условно говоря, нашли игрока где-то в Южной Америке. Я долетел, посмотрел его несколько игр. Что-то в этом роде.

    Также и школу я уже смотрю – 2009-е, 2008-е, 2007-е года, которые ближайшие два года резерв для основы и молодeжки. В этом направлении буду двигаться на благо клубу. Я понял, что мне это интересно, сразу позвонил Роману Юрьевичу Бабаеву. Он меня поддержал и сказал, что могу приезжать и договариваться. Вот и договорились. Я безумно рад», – сказал Дзагоев.

    • Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год.
    • В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.
    • После ухода из московского клуба полузащитник поиграл за «Рубин» и греческую «ПАС Ламию».

    Новости по теме
    Дзагоев раскрыл свои обязанности в ЦСКА
    ЦСКА объявил о возвращении Дзагоева 10
    Дзагоев прокомментировал стажировку в ЦСКА
    Источник: ютуб-канал ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.03.2024 13:59
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+