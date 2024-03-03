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    • Глушаков: «У государства много денег – нужно тратить их на футбол»

    Глушаков: «У государства много денег – нужно тратить их на футбол»

    Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков не против государственных денег в футболе.

    – Нужны ли государственные деньги в российском футболе?

    – Нужны. В любом случае они требуются, ведь у нашего государства много денег – нужно же их тратить.

    – В основном эти деньги идут на ваши зарплаты.

    – Когда люди говорят, что мы много зарабатываем, они забывают, что футболисты делятся с агентами, которые забирают приличный процент. Насколько я знаю, это десять процентов с зарплаты и 50 процентов с подъемных, но у всех разные условия в контрактах. Про это никто не говорит почему-то.

    • Сейчас 37-летний Глушаков выступает в Армении за «Урарту».
    • Игрок – участник ЧМ-2014.
    • Глушаков брал РПЛ со «Спартаком».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.03.2024 13:52
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    Комментарии (47)
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    СпорЦмен
    1709463590
    Ну и мерзкий же типчик. Если бы я рядом стоял, плюнул бы ему в рожу, после таких слов! Зачем у идиота, вообще брать интервью?
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    MANCHESTER_RED_MAN
    1709465616
    Дятел
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    ss21
    1709466515
    То есть пенсионерам надо двинуться для , сытной жизни рукожопа.
    Ответить
    BRO_football
    1709466558
    Вот как раз-таки футбол - это самая бесполезная трата государственных денег.
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    Алексей З
    1709468325
    Всё верно , денег в стране много , почему они не разумно тратятся не Глушаков виноват. Не ему эти вопросы адресуйте.
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    Cleaner
    1709468433
    С какого перепуга ГОСУДАРСТВО должно тратить деньги на футбол??? Потому, что там Глушаков играет? Или в футболе люди немощные собрались? Футбол должен САМ деньги ЗАРАБАТЫВАТЬ, а не попрошайничать государства!!!
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    ...уефан
    1709469609
    ...ждали-ждали мы футбола своего, а дождались лишь унылого, тягомотного подобия, с оправданием типа - весна... И я же тебе, Глуш, должен ещё заплатить?... Вы уже совсем поох*ели в этом чемпионате!...
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    sochi-2013
    1709476198
    а на лечение детей, можно и по ТВ собрать. Русские люди добрые и щедрые.
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