Глушаков: «У государства много денег – нужно тратить их на футбол»

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков не против государственных денег в футболе.

– Нужны ли государственные деньги в российском футболе?

– Нужны. В любом случае они требуются, ведь у нашего государства много денег – нужно же их тратить.

– В основном эти деньги идут на ваши зарплаты.

– Когда люди говорят, что мы много зарабатываем, они забывают, что футболисты делятся с агентами, которые забирают приличный процент. Насколько я знаю, это десять процентов с зарплаты и 50 процентов с подъемных, но у всех разные условия в контрактах. Про это никто не говорит почему-то.