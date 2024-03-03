Глушаков: «У государства много денег – нужно тратить их на футбол»

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков не против государственных денег в футболе.
– Нужны ли государственные деньги в российском футболе?
– Нужны. В любом случае они требуются, ведь у нашего государства много денег – нужно же их тратить.
– В основном эти деньги идут на ваши зарплаты.
– Когда люди говорят, что мы много зарабатываем, они забывают, что футболисты делятся с агентами, которые забирают приличный процент. Насколько я знаю, это десять процентов с зарплаты и 50 процентов с подъемных, но у всех разные условия в контрактах. Про это никто не говорит почему-то.
- Сейчас 37-летний Глушаков выступает в Армении за «Урарту».
- Игрок – участник ЧМ-2014.
- Глушаков брал РПЛ со «Спартаком».