Угальде поделился впечатлениями от Москвы

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде дал оценку Москве.

– Что можете сказать о Москве? Вам понравился город?

– Я был в Москве три дня. Это красивый и большой город. Нужно больше времени, чтобы изучить город и его культуру, хочу это сделать. Мне было бы интересно.

– Какие плюсы Москвы, если сравнивать с европейскими городами?

– Сложно их сравнить. Я не жил в Москве долго, нужно провести там чуть больше времени.

Угальде куплен у «Твенте» за 13 миллионов евро.

Манфред стал лучшим в дебютном матче РПЛ против «Зенита» (0:0).

Впереди у «Спартака» домашний матч в «Лужниках» против «Факела».

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