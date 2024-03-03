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    Угальде поделился впечатлениями от Москвы

    Нападающий «Спартака» Манфред Угальде дал оценку Москве.

    – Что можете сказать о Москве? Вам понравился город?

    – Я был в Москве три дня. Это красивый и большой город. Нужно больше времени, чтобы изучить город и его культуру, хочу это сделать. Мне было бы интересно.

    – Какие плюсы Москвы, если сравнивать с европейскими городами?

    – Сложно их сравнить. Я не жил в Москве долго, нужно провести там чуть больше времени.

    • Угальде куплен у «Твенте» за 13 миллионов евро.
    • Манфред стал лучшим в дебютном матче РПЛ против «Зенита» (0:0).
    • Впереди у «Спартака» домашний матч в «Лужниках» против «Факела».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.03.2024 13:27
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    Комментарии (21)
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    СпорЦмен
    1709463985
    Не волнуйся, Губерниев покажет тебе все голубые площади.
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    ivany4
    1709467057
    Журналиста срач тв видно сразу.))) Только глупышки, типа адептов голубого льва, способны талдычить одно и тоже, не понимая что им уже ответили.)))
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    DVOK68
    1709467166
    Питер красивый город,но провинция... В Москву ехать надо,в Москве вся сила! )
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    VPERDIV SPARTAK
    1709467560
    Один уже культурой интересовался ) к чему это привело) культура культуре рознь!)
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    ...уефан
    1709469016
    ... Угальде, это не город - это страна... И не поймёшь, то ли это данный город в составе России, толи Россия в составе этого города...
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    Krics
    1709496661
    Прочитал комментарии, пожалуйста не пишите глупости,Москва столица Нашего Государства,кто не уважает Свое Государство,в эротическое путешествие пешком,ихмо.
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    ABF
    1709536738
    Охренеть! Люди, откуда в вас столько злобы? Какая разница, где он играет в Спартаке или в ЦСКА? Мне нас’рать на зенитовских бразильцев, ну много денег у Газпрома, это всё равно не нам. Так пусть легионеры чувствуют себя здесь, как дома, может чего хорошего скажут о России.
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