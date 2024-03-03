Зобнин – о матче с «Зенитом»: «С Абаскалем было бы лучше»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался об отсутствии главного тренера Гильермо Абаскаля на стадионе на матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

Абаскаль дисквалифицирован на матч с «Зенитом».

Он не смог бы посмотреть игру со скамьи запасных, но прилетел в Санкт-Петербург вместе с командой с зимних сборов в Дубае.

Испанец решил посмотреть матч на клубной базе.

«Не хватало Абаскаля, с ним было бы чуточку лучше. Прошлую игру с Самарой он так же сделал. Он нам объяснил, но не буду ничего говорить. Мы работали с ним 40 дней. Выучили «Зенит», разбирали чуть ли не каждый день», – сказал Зобнин.