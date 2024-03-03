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    Зобнин – о матче с «Зенитом»: «С Абаскалем было бы лучше»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался об отсутствии главного тренера Гильермо Абаскаля на стадионе на матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

    • Абаскаль дисквалифицирован на матч с «Зенитом».
    • Он не смог бы посмотреть игру со скамьи запасных, но прилетел в Санкт-Петербург вместе с командой с зимних сборов в Дубае.
    • Испанец решил посмотреть матч на клубной базе.

    «Не хватало Абаскаля, с ним было бы чуточку лучше. Прошлую игру с Самарой он так же сделал. Он нам объяснил, но не буду ничего говорить. Мы работали с ним 40 дней. Выучили «Зенит», разбирали чуть ли не каждый день», – сказал Зобнин.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    03.03.2024 12:52
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    Комментарии (4)
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    Pooodle
    1709461350
    А еще лучше было при Педеско. Бегал, визжал, стулья ломал
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    WILDLING_HRUNDEL
    1709463848
    Это второй по гнилости и мерзости после промеса игрочишка и подлец на поле! По моему даже Соболев честнее чем эта жополизная тварь
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    АЛЕКС 58
    1709475640
    Старый пердун знатно лизнул рыжему клоуну
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