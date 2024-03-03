Орлов увидел ошибку Семака в матче со «Спартаком»

Комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от матча 19-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» (0:0).

«Чтобы войти в сезон, «Зениту» нужно больше игр. У команды на сборах не было испытаний, нужно было искать больше серьезных спаррингов.

Есть еще один момент: Педро был лучшим в команде среди атакующих игроков, но он вышел в концовке на несколько минут. Можно было выпустить его на весь второй тайм, парень‑то потрясающий. Он бежит, обыгрывает, смелый, берет игру на себя. А мы его увидели только в концовке, но он все равно показал себя ярче всех», – сказал Орлов в эфире телеканала «Матч Премьер».