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    Орлов увидел ошибку Семака в матче со «Спартаком»

    Комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от матча 19-го тура РПЛ «Зенит»«Спартак» (0:0).

    «Чтобы войти в сезон, «Зениту» нужно больше игр. У команды на сборах не было испытаний, нужно было искать больше серьезных спаррингов.

    Есть еще один момент: Педро был лучшим в команде среди атакующих игроков, но он вышел в концовке на несколько минут. Можно было выпустить его на весь второй тайм, парень‑то потрясающий. Он бежит, обыгрывает, смелый, берет игру на себя. А мы его увидели только в концовке, но он все равно показал себя ярче всех», – сказал Орлов в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • «Зенит» упустил возможность выйти в лидеры РПЛ.
    • Команда отстает от 1-го места на 2 очка.
    • Впереди у «Зенита» гостевой матч с «Уралом» (9 марта).

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    Источник: Sport24

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    03.03.2024 12:34
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    Комментарии (19)
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    fakeid
    1709461067
    я бы не такую тройку нападения выпустил. но у семака, очевидно, были на то причины. артур - 15 лямов отдали, новый малком, все дела, надо ставить кассьерра - лучший бомбардир чемпионата, надо ставить мостовой - уже 4 гола положил хрякам, забьёт ещё надо ставить а то, что они нифига не сыграны - пофиг. лучше бы выпустил проверенную связку мантуан-сергеев. и изидора, например. потом поменял бы. но те уж точно забили бы.
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    FCSpartakM
    1709461804
    Педро вышел, собрал вокруг себя 10 футболистов и еще два раза нырнул. Хз, что там за талант, но если он хочет играть сам с собой, то хз какая польза для зенита от него. Но это только первое впечатление
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    WILDLING_HRUNDEL
    1709464185
    Сергеевич,это был тупо договорняк с Фонбет....и состав старта тому прямое подтверждение
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    WILDLING_HRUNDEL
    1709464400
    Такой наркомановский спам обыграет сегодня Волгарь, Амкар Алания и другие клубы не говоря уже про Акрон! Про рпл даже и не говорю... чистый договорняк
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    Номэд
    1709465626
    Педикулезные педросы топят за Педро... Каламбур
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    ss21
    1709466850
    А может Семак знает что Педро хватает на 15 минут, как Шапи, Мудрика и т. д.?
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    ySS
    1709468672
    Не играет Вендель, не играет Зенит. Присутствие на поле игрой не назовешь. Педро.... нравятся старикам юные *****...)
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    slavutiq70
    1709468829
    Что то мне кажется . что Педро сломают в нашем чемпионате ....больше будет лечиться . чем играть ..
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    ...уефан
    1709470240
    ... сколько ещё этих Пэдров через Зенит пройдет?)...
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    Fialet
    1709473692
    Симак и есть ошибка, а не тренер.
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