Зиньковский: «Чем бы Абаскаль нам помог в матче с «Зенитом»?»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал отсутствие главного тренера Гильермо Абаскаля на стадионе в матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

Абаскаль дисквалифицирован на матч с «Зенитом».

Он не смог бы посмотреть игру со скамьи запасных, но прилетел в Санкт-Петербург вместе с командой с зимних сборов в Дубае.

Испанец решил посмотреть матч на клубной базе.

«Абаскаль объяснил команде свое решение уехать в Москву. Гильермо был с нами утром и днем в день матча, но сказал, что игру будет смотреть на базе. Его все равно с нами не было бы на матче из-за дисквалификации.

Абаскаль кинул команду? Нет. Чем бы он нам помог? Его не было бы на поле. Мы увиделись бы только в автобусе после матча – какая разница? Я ее не вижу. Для меня в решении Абаскаля ничего такого нет», – сказал Зиньковский.