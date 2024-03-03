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    • Зиньковский: «Чем бы Абаскаль нам помог в матче с «Зенитом»?»

    Зиньковский: «Чем бы Абаскаль нам помог в матче с «Зенитом»?»

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал отсутствие главного тренера Гильермо Абаскаля на стадионе в матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

    • Абаскаль дисквалифицирован на матч с «Зенитом».
    • Он не смог бы посмотреть игру со скамьи запасных, но прилетел в Санкт-Петербург вместе с командой с зимних сборов в Дубае.
    • Испанец решил посмотреть матч на клубной базе.

    «Абаскаль объяснил команде свое решение уехать в Москву. Гильермо был с нами утром и днем в день матча, но сказал, что игру будет смотреть на базе. Его все равно с нами не было бы на матче из-за дисквалификации.

    Абаскаль кинул команду? Нет. Чем бы он нам помог? Его не было бы на поле. Мы увиделись бы только в автобусе после матча – какая разница? Я ее не вижу. Для меня в решении Абаскаля ничего такого нет», – сказал Зиньковский.

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    Источник: Sport24

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    03.03.2024 11:22
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    Комментарии (5)
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    DVOK68
    1709456376
    Вся беда в том,что стабильности нет в команде.На Зенит настроились,на ЦСКА настроиться могут,а как на очереди встреча с Уралом или Факелом,сразу вся строгость в обороне,как с Зенитом,прессинг,самоотдача-моментом испаряются!Вы кто???Мастера нев....бенные,от вида которых те же Урал и Факел должны морально сдаться ещё до игры?И Зиню это всё тоже касается и всех остальных игроков,ну и конечно Абаскаля.Не можешь до команды донести КАК надо играть на победу?Тогда уезжай на х.ер. Вот следующая игра с Факелом,в Москве.Что ожидать?Как обычно невнятных попыток сыграть в футбол или строгой самоотверженной игры с акцентом на атаку,как в Питере? Не знаю ответа на этот вопрос. Настраивайтесь,игрули!
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    Алексей З
    1709457239
    Зинковскому надо включать голову и просто игнорировать провокационные вопросы.
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