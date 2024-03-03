Губерниев: «Абаскаль – слабак»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался об отъезде главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля из Петербурга перед матчем 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

Абаскаль дисквалифицирован на матч с «Зенитом».

Он не смог бы посмотреть игру со скамьи запасных, но прилетел в Санкт-Петербург вместе с командой с зимних сборов в Дубае.

Испанец решил посмотреть матч на клубной базе.

«Знаете, может быть Абаскаль просто Антона Чехова почитал, проникся русской литературой. И вот это зычное: «В Москву, в Москву!» – повело его, понимаете. Поэтому трудно мне сказать.

В любом случае, я давно говорил и скажу ещe раз – он удар не держит. На данный момент Абаскаль – слабак. Но он, я думаю, в состоянии изменить ситуацию. Сейчас подышит московским воздухом. Знаете, как в песне поeтся: «Ты к нам в Москву приезжай и пройдись по Арбату, окунись на Тверской в шум зелeных аллей, хотя бы раз посмотри, как танцуют девчата на ладонях больших голубых площадей!». Вот сейчас он посмотрит на всe это, на танцы девчат, и, мне кажется, найдeт себя, но это не точно», – сказал Губерниев.