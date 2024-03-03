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    Губерниев: «Абаскаль – слабак»

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался об отъезде главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля из Петербурга перед матчем 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

    • Абаскаль дисквалифицирован на матч с «Зенитом».
    • Он не смог бы посмотреть игру со скамьи запасных, но прилетел в Санкт-Петербург вместе с командой с зимних сборов в Дубае.
    • Испанец решил посмотреть матч на клубной базе.

    «Знаете, может быть Абаскаль просто Антона Чехова почитал, проникся русской литературой. И вот это зычное: «В Москву, в Москву!» – повело его, понимаете. Поэтому трудно мне сказать.

    В любом случае, я давно говорил и скажу ещe раз – он удар не держит. На данный момент Абаскаль – слабак. Но он, я думаю, в состоянии изменить ситуацию. Сейчас подышит московским воздухом. Знаете, как в песне поeтся: «Ты к нам в Москву приезжай и пройдись по Арбату, окунись на Тверской в шум зелeных аллей, хотя бы раз посмотри, как танцуют девчата на ладонях больших голубых площадей!». Вот сейчас он посмотрит на всe это, на танцы девчат, и, мне кажется, найдeт себя, но это не точно», – сказал Губерниев.

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    Источник: «Советский спорт»

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    03.03.2024 10:30
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    Комментарии (36)
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    sochi-2013
    1709454884
    Губа-дурак! Аргументов куча.
    Ответить
    polt
    1709455367
    Умник показушный.
    Ответить
    DVOK68
    1709455481
    Болтун.
    Ответить
    aaaaahhhh
    1709455700
    У Абаскаля яйца больше чем у Губеня голова.
    Ответить
    шахта Заполярная
    1709456878
    Ну что еще можно с дебила взять, анализы если только, да и те хреновые
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    СпорЦмен
    1709457024
    Каких голубых площадей? Там вся мАсква ЛГБТ площадка.
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1709457491
    Как врач могу сказать, что у людей с определёнными заболеваниями с приходом весны начинаются обострения сопряжённые с непредсказуемыми поступками. В этом случае - факт налицо. У обоих - и у обозревателя, и у тренера. (((
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    andr45
    1709462057
    Абаскаль – слабак? А Губерниев - ...удак)
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    andr45
    1709462192
    Основная идея продажных шелкоперов Газмедиавонь будет заключаться в следующих двух основных вариантах: В случае положительных результатов: Команда играет вопреки и назло Абаскалю. Результат же достигнут благодаря тренерскому таланту склочника Джикии и истерикам невоспитанного психа Соболева. В случае отрицательных результатов: Абаскаль ничего не может и не умеет. Абаскаль делает всё, чтобы руководство разорвало с ним контракт.
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    dragoff
    1709463254
    Губерниев - ч(м)удак
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