Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Вообще нулевой»: Бубнов – об игроке «Спартака» в матче с «Зенитом»

    «Вообще нулевой»: Бубнов – об игроке «Спартака» в матче с «Зенитом»

    Бывший спартаковец Александр Бубнов оценил игру Александра Соболева в матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

    «У «Спартака» Манфред Угальде оставил неплохое впечатление, во всяком случае он лучше выглядел, чем Соболев. Соболева тоже можно было раньше поменять на Михаила Игнатова. Вообще нулевой, ничего не сделал. А вот тактику «Спартак» выбрал единственно правильную на этот матч.

    Применили прессинг, практически по всему полю не стеснялись поддавливать. Это не позволяло «Зениту» быстро развивать атаки, да ещe и пару раз получилось перед чужой штрафной мяч отобрать, хотя моментами не смогли воспользоваться», – сказал Бубнов.

    • Соболева заменили во 2-м тайме.
    • Игрок сразу ушел в раздевалку, но потом вернулся на скамейку.
    • Впереди у «Спартака» домашний матч в «Лужниках» против «Факела».

    Новости по теме
    В «Спартаке» отреагировали на новость о проблемах с весом у Джикии и Соболева 5
    Названы два худших полевых игрока «Спартака» по мышечной и жировой массе 24
    Соболев прокомментировал свое поведение после замены в матче с «Зенитом» 33
    Источник: Sportbox

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.03.2024 10:07
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    TIMOTHY
    1709450711
    Ха-ха-ха))) пару раз отобрали мяч))) круто))) вся страна за это и ничью в итоге гордится тобой Спартак!! Великая ничья великого клуба!)) Ура!!
    Ответить
    ivany4
    1709452047
    Бубнов, хорош списывать.)) Лучше бы про ТТД.
    Ответить
    Челнинец
    1709457941
    соболев медлительное дерево пока он думает что с мячом делать мяча то уже и нет, Игнатов и Угальде в основе
    Ответить
    ...уефан
    1709468479
    ... недалёк от истины Буба(...
    Ответить
    Gospod
    1709489086
    ПРОРОК бубнов в своем прогнозе угадал 1 исход..и ВСЕ!!
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+