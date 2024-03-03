«Вообще нулевой»: Бубнов – об игроке «Спартака» в матче с «Зенитом»

Бывший спартаковец Александр Бубнов оценил игру Александра Соболева в матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

«У «Спартака» Манфред Угальде оставил неплохое впечатление, во всяком случае он лучше выглядел, чем Соболев. Соболева тоже можно было раньше поменять на Михаила Игнатова. Вообще нулевой, ничего не сделал. А вот тактику «Спартак» выбрал единственно правильную на этот матч.

Применили прессинг, практически по всему полю не стеснялись поддавливать. Это не позволяло «Зениту» быстро развивать атаки, да ещe и пару раз получилось перед чужой штрафной мяч отобрать, хотя моментами не смогли воспользоваться», – сказал Бубнов.