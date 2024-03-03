В рамках 19-го тура Премьер-Лиги 3 марта 2024 года в 19:00 по московскому времени состоится поединок между «Балтикой» и «Сочи».

«Балтика» занимает 15-е место с 13 очками после 18 матчей. Команда добилась 3 побед, сыграла в ничью 4 раза и потерпела 11 поражений. Разница в голах составляет -12 (12:24).

«Сочи»

«Сочи» находится на 16-й позиции с 11 очками. За 18 матчей команда одержала 3 победы, сыграла в ничью 2 раза и потерпела 13 поражений. Разница в голах составляет -14 (17:31).

Прогноз на матч «Балтика» – «Сочи»

История личных встреч команд насчитывает пять матчей, в которых «Сочи» выиграл четыре матча и забил десять голов. «Балтика» не выигрывала, но забила три гола.

«Сочи» не проигрывает в трех матчах кряду.

Обе команды обитают на дне турнирной таблицы, впрочем, подопечные Сергея Игнашевича выглядят фаворитами матча. Предположим, «Балтика» победит (2.52), тотал меньше 2.5 – 1.62, обе забьют (нет) – 1.75.