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    • «Волгарь» – «СКА-Хабаровск»: прогноз на матч 21 тура Первой лиги, 3 марта

    «Волгарь» – «СКА-Хабаровск»: прогноз на матч 21 тура Первой лиги, 3 марта

    3 марта в 16:00 по московскому времени «Волгарь» и «СКА-Хабаровск» сыграют в рамках 21-го тура Первой лиги

    «Волгарь»

    «Волгарь» занимает 17-е место с 19 очками. В 20 матчах команда одержала 4 победы, сыграла в ничью 7 раз и потерпела 9 поражений. Разница в голах составляет -9 (17:26).

    «СКА-Хабаровск»

    «СКА-Хабаровск» занимает 13-е место с 24 очками после 20 матчей. Команда имеет в своем активе 6 побед, 6 ничьих и 8 поражений. Разница в голах составляет -3 (19:22).

    Прогноз на матч «Волгарь» – «СКА-Хабаровск»

    В 31 очной встрече 8 раз выигрывали астраханцы, а хабаровчане побеждали 18 раз. Отметим, в последних очных пяти матчах хабаровчане выиграли четыре матча, а в одной игре была зафиксирована ничья.

    «Волгарь» не побеждает в трех матчах кряду. «СКА-Хабаровск» не проигрывает в трех играх подряд.

    В предстоящей встрече гости выглядят фаворитом матча. Поставим на победу «Волгаря» (2.40), а также сделаем дополнительные пари на ТМ 2.5 (1.52), ОЗ – нет (1.73).

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.03.2024 09:03
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