Беллингем получил красную карточку после матча с «Валенсией»

Футболисты «Реала» получили красные карточки после финального свистка в матче 27-го тура Примеры против «Валенсии» (2:2). Речь об Антонио Рюдигере и Джуде Беллингеме.

Они бросились на судью после свистка, поскольку им не понравилось, что игра закончилась в момент опасной ситуации у ворот «Валенсии». Арбитр прекратил матч в полете мяча.

В поле судил Хесус Хиль Мансано, работающий в Примере с 2012 года.

UPD. Через несколько минут после матча «Реал» официально сообщил, что Рюдигер красную карточку не получил.