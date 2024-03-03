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    • Беллингем получил красную карточку после матча с «Валенсией»

    Беллингем получил красную карточку после матча с «Валенсией»

    Футболисты «Реала» получили красные карточки после финального свистка в матче 27-го тура Примеры против «Валенсии» (2:2). Речь об Антонио Рюдигере и Джуде Беллингеме.

    Они бросились на судью после свистка, поскольку им не понравилось, что игра закончилась в момент опасной ситуации у ворот «Валенсии». Арбитр прекратил матч в полете мяча.

    UPD. Через несколько минут после матча «Реал» официально сообщил, что Рюдигер красную карточку не получил.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.03.2024 01:18
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