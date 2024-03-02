Помощник Абаскаля прокомментировал отъезд Гильермо из Петербурга

Ассистент главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля Владимир Слишкович высказался об отъезде испанца из Петербурга перед матчем с «Зенитом».

Абаскаль дисквалифицирован на матч с «Зенитом».

Он не смог бы посмотреть игру со скамьи запасных, но прилетел в Санкт-Петербург вместе с командой с зимних сборов в Дубае.

Испанец решил посмотреть матч на клубной базе.

«Мы знали, что он отправится в Москву. Он отбывает уже третий матч дисквалификации. Возможно, в этом есть что‑то, что приносит «Спартаку» удачу. Главной причиной этому является то, что он в Москве чувствует себя спокойнее», – сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».