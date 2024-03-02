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    • Черданцев объяснил отъезд Абаскаля из Петербурга перед игрой с «Зенитом»

    Черданцев объяснил отъезд Абаскаля из Петербурга перед игрой с «Зенитом»

    Комментатор матча 19-го тура РПЛ «Зенит»«Спартак» Георгий Черданцев объяснил поступок главного тренера гостей Гильермо Абаскаля.

    • Абаскаль дисквалифицирован на матч с «Зенитом».
    • Он не смог бы посмотреть игру со скамьи запасных, но прилетел в Санкт-Петербург вместе с командой с зимних сборов в Дубае.
    • Испанец решил посмотреть матч на клубной базе.

    «С Абаскалем нет никакого детектива. Дал установку перед выездом на игру и улетел смотреть на базу. На стадионе действительно негде смотреть по большому счету. Так, чтобы не отвлекал никто», – сообщил Черданцев с места событий.

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    Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева

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    02.03.2024 19:07
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    Комментарии (4)
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    Desma
    1709395870
    Ещё один умник ляпнул чушь. Пошёл бы с Боярским в вип-ложу, стопку принял и понеслось.........
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    fakeid
    1709396436
    гончаренко, хотя бы, сбегал из питера после игры. а этот до))) цирк
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    Вомбат
    1709397532
    На стадионе негде смотреть футбол? То есть полный аншлаг, бедному Абаскалю негде сесть. Значит все питерцы дружно оформили фан-уйди и ломанулись на Газпром-арену. Круто! Сейчас игра начнется, и я надеюсь, по ящику покажут переполненные трибуны!
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