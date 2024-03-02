Черданцев объяснил отъезд Абаскаля из Петербурга перед игрой с «Зенитом»

Комментатор матча 19-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» Георгий Черданцев объяснил поступок главного тренера гостей Гильермо Абаскаля.
- Абаскаль дисквалифицирован на матч с «Зенитом».
- Он не смог бы посмотреть игру со скамьи запасных, но прилетел в Санкт-Петербург вместе с командой с зимних сборов в Дубае.
- Испанец решил посмотреть матч на клубной базе.
«С Абаскалем нет никакого детектива. Дал установку перед выездом на игру и улетел смотреть на базу. На стадионе действительно негде смотреть по большому счету. Так, чтобы не отвлекал никто», – сообщил Черданцев с места событий.