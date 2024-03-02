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    • Губерниев предположил, почему Абаскаль уехал из Санкт-Петербурга

    Губерниев предположил, почему Абаскаль уехал из Санкт-Петербурга

    Комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на отъезд главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля из Санкт-Петербурга в день матча 19-го тура РПЛ с «Зенитом».

    «Может быть, Абаскаль читал Чехова: «В Москву! В Москву!» Может быть, навеяло ему русской литературой. А с другой стороны, знаете, и столицу в свое время Владимир Ильич Ленин в Москву перенес из Петрограда. Может быть, Абаскаль начал изучать исторические моменты. Может, его испугала близость Финляндии, и он решил переехать из Санкт-Петербурга в Москву.

    Что еще здесь может быть? Может, его больше тянет к московской жизни, нежели к питерской. Может, больше нравится Большой театр, а не Мариинка, так тоже бывает. Может, ему больше нравится Малый театр, например, а не Большой драматический. Хотя кому, как не Абаскалю, знать блистательные слова: «Нет бога, кроме Гога!» Так говорили про Георгия Товстоногова.

    Зря уехал Абаскаль, я бы на его месте остался, сходил в театр, в Эрмитаж, посмотрел бы красоты. Лишает он себя возможности культурно обогатиться. Хотя, с другой стороны, может, он ни разу не был в Москве, в Пушкинском музее, в Третьяковке. Может быть, он был только в Третьяковском проезде, а это не наш путь», – сказал Губерниев.

    • Абаскаль дисквалифицирован на матч с «Зенитом».
    • Он не смог бы посмотреть игру со скамьи запасных, но прилетел в Санкт-Петербург вместе с командой с зимних сборов в Дубае.
    • Испанец решил посмотреть матч на клубной базе.
    • Начало встречи «Зенит»– «Спартак» на «Газпром Арене» – в 19:30 мск.
    • «Бомбардир» проведет ее текстовую онлайн-трансляцию.

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    Источник: Metaratings.ru

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    02.03.2024 17:22
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    Комментарии (18)
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    Project Бабангида
    1709391358
    у дяди Димы изо рта дурно пахнет
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    ...уефан
    1709391558
    ...не подпускайте его и близко давать комментарии о футболе...
    Ответить
    andr45
    1709391853
    Как был дураком и хамом, так Губерниевым и сдохнет)
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    NewLife
    1709391858
    Этот субъект, видимо, окуел от безделья и занялся графоманией. Его дело, но зачем Бомбардиру позориться, публикуя эту фигню ?
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    Desma
    1709392365
    Остапа понесло. Дима очередную куйню сморозил. Абаскаль мог бы и на трибуне посидеть. Всё таки живая игра это не в зомбоящик пялиться.
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    Bez Imeni
    1709392475
    юморист блин
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    BarStep
    1709393134
    Очень тонкий троллинг, супер, мне понравилось! Не похожий на Губу.., может быть это не он?! :)
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    амани
    1709393674
    уехал и уехал
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1709396043
    Чтоб такое сморозить надо нюхнуть,да не раз
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    ABF
    1709400242
    Губа, ты хоть сам понимаешь, что ты м(.)удак и шутки твои м(.)удацкие?
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