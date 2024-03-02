Губерниев предположил, почему Абаскаль уехал из Санкт-Петербурга

Комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на отъезд главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля из Санкт-Петербурга в день матча 19-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Может быть, Абаскаль читал Чехова: «В Москву! В Москву!» Может быть, навеяло ему русской литературой. А с другой стороны, знаете, и столицу в свое время Владимир Ильич Ленин в Москву перенес из Петрограда. Может быть, Абаскаль начал изучать исторические моменты. Может, его испугала близость Финляндии, и он решил переехать из Санкт-Петербурга в Москву.

Что еще здесь может быть? Может, его больше тянет к московской жизни, нежели к питерской. Может, больше нравится Большой театр, а не Мариинка, так тоже бывает. Может, ему больше нравится Малый театр, например, а не Большой драматический. Хотя кому, как не Абаскалю, знать блистательные слова: «Нет бога, кроме Гога!» Так говорили про Георгия Товстоногова.

Зря уехал Абаскаль, я бы на его месте остался, сходил в театр, в Эрмитаж, посмотрел бы красоты. Лишает он себя возможности культурно обогатиться. Хотя, с другой стороны, может, он ни разу не был в Москве, в Пушкинском музее, в Третьяковке. Может быть, он был только в Третьяковском проезде, а это не наш путь», – сказал Губерниев.