В воскресенье, 3 марта, в 24-м туре Лиги 1 сыграют «Брест» и «Гавр». Матч пройдет в Бресте, начало – в 17:00 (мск).

«Брест»

Команда Эрика Руа идет на 2-м месте в Лиге 1, набрав 43 очка. «Брест» добыл 12 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей 34:18.

Хозяева предстоящей игры отстают от лидирующего «ПСЖ» на 11 очков.

«Гавр»

«Гавр» набрал 24 очка в 23 играх и занимает 14-е место в таблице. Подопечные Луки Эльснера добыли 5 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 24:30.

Безвыигрышная серия «Гавра» насчитывает 5 поединков, от зоны переходных матчей команду отделяют 2 очка.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд:

20.08.23 «Гавр» – «Брест» – 1:2 Лига 1;

01.02.19 «Гавр» – «Брест» – 1:1 Лига 2;

24.08.18 «Брест» – «Гавр» – 1:0 Лига 2;

15.05.18 «Гавр» – «Брест» – 2:0 Лига 2;

09.02.18 «Гавр» – «Брест» – 1:0 Лига 2.

Прогноз на матч «Брест» – «Гавр»

Вряд ли «Брест» испытает проблемы в домашнем матче с аутсайдером. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 1.60.