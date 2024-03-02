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    «Брест» – «Гавр»: прогноз на матч 24 тура Лиги 1, 3 марта

    В воскресенье, 3 марта, в 24-м туре Лиги 1 сыграют «Брест» и «Гавр». Матч пройдет в Бресте, начало – в 17:00 (мск).

    «Брест»

    Команда Эрика Руа идет на 2-м месте в Лиге 1, набрав 43 очка. «Брест» добыл 12 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей 34:18.

    Хозяева предстоящей игры отстают от лидирующего «ПСЖ» на 11 очков.

    «Гавр»

    «Гавр» набрал 24 очка в 23 играх и занимает 14-е место в таблице. Подопечные Луки Эльснера добыли 5 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 24:30.

    Безвыигрышная серия «Гавра» насчитывает 5 поединков, от зоны переходных матчей команду отделяют 2 очка.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд:

    • 20.08.23 «Гавр» – «Брест» – 1:2 Лига 1;
    • 01.02.19 «Гавр» – «Брест» – 1:1 Лига 2;
    • 24.08.18 «Брест» – «Гавр» – 1:0 Лига 2;
    • 15.05.18 «Гавр» – «Брест» – 2:0 Лига 2;
    • 09.02.18 «Гавр» – «Брест» – 1:0 Лига 2.

    Прогноз на матч «Брест» – «Гавр»

    Вряд ли «Брест» испытает проблемы в домашнем матче с аутсайдером. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 1.60.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.03.2024 14:28
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