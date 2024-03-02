ЦСКА объявил о возвращении Дзагоева

Алан Дзагоев официально вернулся в ЦСКА.

Бывший футболист стал селекционером московского клуба.

«Последние недели он проходил стажировку в спортивном блоке клуба. В обязанности Алана будут входить скаутинг, анализ данных с помощью современных инструментов, просмотр игроков по всей вертикали Академии, включая юношеские и молодежные команды, а также координационная работа», – говорится в публикации армейцев.