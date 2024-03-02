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    ЦСКА объявил о возвращении Дзагоева

    Алан Дзагоев официально вернулся в ЦСКА.

    Бывший футболист стал селекционером московского клуба.

    «Последние недели он проходил стажировку в спортивном блоке клуба. В обязанности Алана будут входить скаутинг, анализ данных с помощью современных инструментов, просмотр игроков по всей вертикали Академии, включая юношеские и молодежные команды, а также координационная работа», – говорится в публикации армейцев.

    • Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год.
    • В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.
    • После ухода из московского клуба полузащитник поиграл за «Рубин» и греческую «ПАС Ламию».
    • Футболист закончил карьеру в ноябре в 33-летнем возрасте.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    02.03.2024 14:19
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    Комментарии (10)
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    MazaiNN
    1709379029
    Алан в деле.
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    ScarlettOgusania
    1709379494
    пристроили "хрустального" собирать стеклотару в конюшне)) ржунимагу!!!
    Ответить
    merlovx
    1709380731
    Ecли нужнa пoмoщь в cтавкax - leobets.ru
    Ответить
    FCSpartakM
    1709389713
    ну такая себе тенденция приглашать работать в клуб не из-за навыков менеджмента, а тупо по доброй воли. Ну кого там дзага раскопает, если он пол карьеры лечился и за футболом не следил
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    minaev23
    1709421279
    Понятно всё! За капустой приехал ! Москва притягивает такой контингент под видом " ми раввиваем увася спорт".
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