ЦСКА объявил о возвращении Дзагоева

Алан Дзагоев официально вернулся в ЦСКА.
Бывший футболист стал селекционером московского клуба.
«Последние недели он проходил стажировку в спортивном блоке клуба. В обязанности Алана будут входить скаутинг, анализ данных с помощью современных инструментов, просмотр игроков по всей вертикали Академии, включая юношеские и молодежные команды, а также координационная работа», – говорится в публикации армейцев.
- Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год.
- В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.
- После ухода из московского клуба полузащитник поиграл за «Рубин» и греческую «ПАС Ламию».
- Футболист закончил карьеру в ноябре в 33-летнем возрасте.