В воскресенье, 3 марта, в 16:30 по московскому времени «Арсенал» встретится с «Черноморцем» в рамках 21 тура Первой лиги.

«Арсенал»

Туляки находятся на пятой строчке турнирной таблицы с 35 набранными очками. В 20 матчах команда добилась 9 побед, сыграла в ничью 8 раз и потерпела 3 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 26:15.

Новороссийцы занимает 18-е место в таблице с 18 очками. В 20 матчах команда одержала 3 победы, сыграла в ничью 9 раз и потерпела 8 поражений. Разница в голах – 17:26.

Прогноз на матч «Арсенал» – «Черноморец»

История личных встреч между командами включает 3 матча. Два из них завершились победой «Черноморца», а один – победой «Арсенала».

«Арсенал» показывает стабильную форму, не уступает в последних 4 матчах, в то время как «Черноморец» не знает поражений в последних 7 играх.

Поставим в предстоящей встрече на победу «Арсенала» с коэффициентом 1.78, дополнительно предложим варианты для ставки: Обе забьют – нет (1.78) и ТМ 2.5 (1.72).