Глушаков заявил о заговоре против него

Новичок «Урарту» Денис Глушаков убежден, что его намеренно выдавили из РПЛ.

– Вы говорили, что хотите спросить у Федуна, почему он на вас обиделся. Спросили?

– Нет. Мне рассказывали, что я якобы про него говорил не так, как надо. Но во всех интервью я Леонида Арнольдовича только хвалил и благодарил за стадион.

До меня доходила информация, что у меня с Федуном якобы напряженные отношения – ссора или еще что-то. Я много баек слышал в околофутбольных разговорах. Но мне в лицо лично никто ничего не говорил.

Я с Федуном напрямую договорился о своем новом контракте за три минуты. Никаких разногласий не было.

– Почему про вас говорят за спиной?

– Есть обида у некоторых людей. Они не хотят, чтобы я играл в футбол на высоком уровне, делают все, чтобы меня не допускали в РПЛ уже шесть лет. Кто-то затаил на меня обиду.

– Вы знаете этих людей?

– Конечно. Я хотел с ними встретиться, обсудить все, но их гордыня не позволяет это сделать. Не буду называть имена, но футбольная общественность их знает.