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    Глушаков заявил о заговоре против него

    Новичок «Урарту» Денис Глушаков убежден, что его намеренно выдавили из РПЛ.

    – Вы говорили, что хотите спросить у Федуна, почему он на вас обиделся. Спросили?

    – Нет. Мне рассказывали, что я якобы про него говорил не так, как надо. Но во всех интервью я Леонида Арнольдовича только хвалил и благодарил за стадион.

    До меня доходила информация, что у меня с Федуном якобы напряженные отношения – ссора или еще что-то. Я много баек слышал в околофутбольных разговорах. Но мне в лицо лично никто ничего не говорил.

    Я с Федуном напрямую договорился о своем новом контракте за три минуты. Никаких разногласий не было.

    – Почему про вас говорят за спиной?

    Есть обида у некоторых людей. Они не хотят, чтобы я играл в футбол на высоком уровне, делают все, чтобы меня не допускали в РПЛ уже шесть лет. Кто-то затаил на меня обиду.

    – Вы знаете этих людей?

    – Конечно. Я хотел с ними встретиться, обсудить все, но их гордыня не позволяет это сделать. Не буду называть имена, но футбольная общественность их знает.

    • Российский полузащитник заключил контракт с «Урарту» 27 февраля.
    • Он рассчитан до конца сезона.
    • В январе Глушакову исполнилось 37 лет.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.03.2024 13:38
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    Комментарии (6)
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    АлексМак
    1709377269
    немудрено
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    VVM1964
    1709379308
    - Держите вора !!!...
    Ответить
    BVG4
    1709379529
    Дык в Зенит же звали ТРИ РАЗА !!! Рекордные суммы готовы были платить! Халк обзавидовался бы! А Денисов вообще наверное склонность к суициду наверняка бы проявил! Уж он-то никак не смирился бы!:)))))
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    BVG4
    1709380375
    Тут очень обижаются некоторые на слово сектанты! Не знаю как это выглядит со стороны! Ну а КОНСПИРОЛОГИ может благозвучнее для восприятия? Вот очередная ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА от ЛЕГЕНДЫ и ЗЛОГО ГЕНИЯ.... Спартака! Как вам это? Класс!!!
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    Цугундeр
    1709380643
    "Неуловимый Джо " прямо.)
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    FCSpartakM
    1709389875
    глушак это дзюба 2.0 . Все вокруг виноваты, а я пушистый. Особенно смешно про контракт, когда после чемпионства он мозги канифолил столько времени и бабки выбивал
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