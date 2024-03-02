Головин прокомментировал ничью «Монако» с «ПСЖ»

Полузащитник «Монако» Александр Головин подвел итоги матча 24-го тура Лиги 1 против «ПСЖ».

Итоговый счет – 0:0.

Головин провел всю игру.

– Хорошая динамичная игра, высокие скорости, достаточно много моментов. Надо сказать, что здорово сыграли вратари. Наверное, они были лучшими в своих командах в этом матче.

Хотя считаю, что мы на свой гол наиграли: была перекладина у Бен Йеддера и его же отмененный гол, у меня был великолепный момент на добивании. В той ситуации все сделал правильно, но чуть не повезло.

В принципе одно очко мы в любом случае приобрели, хотя, безусловно, могли бы больше. Конечно, есть ощущение, что победа была совсем рядом. Однако нам точно не в чем упрекнуть себя, двигаемся дальше.

– Получилось ли дать бой «ПСЖ», как говорил перед игрой?

– Однозначно да. Более того, повторюсь, что мы были намного ближе к победе.

– Как тебе позиция опорного полузащитника?

– Действительно в этом матче приходилось больше сосредоточиться на оборонительных действиях.

Не скажу, что это прям мой козырь, все-таки привык действовать с акцентом на атаку, созидать, обострять, но в этой игре была немного другая задача.

Если это приносит пользу команде, никаких проблем в этом не вижу.