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    Головин прокомментировал ничью «Монако» с «ПСЖ»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин подвел итоги матча 24-го тура Лиги 1 против «ПСЖ».

    • Итоговый счет – 0:0.
    • Головин провел всю игру.

    – Хорошая динамичная игра, высокие скорости, достаточно много моментов. Надо сказать, что здорово сыграли вратари. Наверное, они были лучшими в своих командах в этом матче.

    Хотя считаю, что мы на свой гол наиграли: была перекладина у Бен Йеддера и его же отмененный гол, у меня был великолепный момент на добивании. В той ситуации все сделал правильно, но чуть не повезло.

    В принципе одно очко мы в любом случае приобрели, хотя, безусловно, могли бы больше. Конечно, есть ощущение, что победа была совсем рядом. Однако нам точно не в чем упрекнуть себя, двигаемся дальше.

    – Получилось ли дать бой «ПСЖ», как говорил перед игрой?

    – Однозначно да. Более того, повторюсь, что мы были намного ближе к победе.

    – Как тебе позиция опорного полузащитника?

    – Действительно в этом матче приходилось больше сосредоточиться на оборонительных действиях.

    Не скажу, что это прям мой козырь, все-таки привык действовать с акцентом на атаку, созидать, обострять, но в этой игре была немного другая задача.

    Если это приносит пользу команде, никаких проблем в этом не вижу.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.03.2024 13:13
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