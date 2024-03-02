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    Орлов раскрыл, сколько «Зенит» заплатил за Халка

    Журналист Геннадий Орлов отрицает, что трансфер Халка в 2012 году обошелся «Зениту» в сумму, близкую к 60 миллионам евро.

    – Но Халка-то покупали чуть ли не за 60 миллионов.

    – За 40. Когда говорят про деньги, я никому не верю. Истинные цифры знают только сам футболист и бухгалтер, который выдаeт деньги.

    Поэтому все эти суммы, которые гуляют, не совсем точны. Нужно видеть документы.

    – Вы видели?

    – Да, я специально попросил Митрофанова, в то время гендиректора «Зенита», показать скриншот документа с трансферной стоимостью Халка.

    Своими глазами видел цифру: 40 миллионов евро.

    • Халк выступал за «Зенит» до 2016 года.
    • Клуб продал нападающего в Китай за 56 млн евро.
    • Статистика бразильца в «Зените»: 148 матчей, 77 голов, 59 ассистов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.03.2024 12:36
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    Комментарии (18)
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    fakeid
    1709373079
    Халка, Витселя и Гарая продали сильно дороже, чем купили. Позор хрякам)
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    Бомбардиръ
    1709373203
    По моему мнению Халк был самым лучшим легионером РПЛ.
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    Plyash
    1709373700
    Чего-то Орлова много стало,сливает подряд всю Зенькину инфу...Как бы не грохнули старика... Геня,ты поосторожнее там по улицам славного города ходи.Чаще оглядывайся.
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    VVM1964
    1709374582
    Гена не знает в какой стране живет ? 40 - на бумаге ? А конвертики еще никто не отменял ! )))
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    FCSpartakM
    1709376612
    так официально и на трансфермаркете 40 стоит. Все знают фишку, что 20 млн ушло на ништяки агентам и клубу, который воспитал Халка. Бамжи до сих пор пытаются показать, что они умеют покупать-продавать)
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    Алексей З
    1709376623
    Помнится в то время гуляла инфа , что газпром отвалил 100 за двоих , португалы осветили 90 , 10 походу к миллеру в корман ушло. Теперь Генчик говорит о 40 ??? Да х..ли там , по дешёвке в Португилии бмжа купили и в Россию привезли. Бмж он и в африке бмж.
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    raritet
    1709376789
    Такой гладиатор стоил любых денег : хоть 40 хоть 60. Была возможность полюбоваться мощью удара.
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