Орлов раскрыл, сколько «Зенит» заплатил за Халка

Журналист Геннадий Орлов отрицает, что трансфер Халка в 2012 году обошелся «Зениту» в сумму, близкую к 60 миллионам евро.
– Но Халка-то покупали чуть ли не за 60 миллионов.
– За 40. Когда говорят про деньги, я никому не верю. Истинные цифры знают только сам футболист и бухгалтер, который выдаeт деньги.
Поэтому все эти суммы, которые гуляют, не совсем точны. Нужно видеть документы.
– Вы видели?
– Да, я специально попросил Митрофанова, в то время гендиректора «Зенита», показать скриншот документа с трансферной стоимостью Халка.
Своими глазами видел цифру: 40 миллионов евро.
- Халк выступал за «Зенит» до 2016 года.
- Клуб продал нападающего в Китай за 56 млн евро.
- Статистика бразильца в «Зените»: 148 матчей, 77 голов, 59 ассистов.