Орлов раскрыл, сколько «Зенит» заплатил за Халка

Журналист Геннадий Орлов отрицает, что трансфер Халка в 2012 году обошелся «Зениту» в сумму, близкую к 60 миллионам евро.

– Но Халка-то покупали чуть ли не за 60 миллионов.

– За 40. Когда говорят про деньги, я никому не верю. Истинные цифры знают только сам футболист и бухгалтер, который выдаeт деньги.

Поэтому все эти суммы, которые гуляют, не совсем точны. Нужно видеть документы.

– Вы видели?

– Да, я специально попросил Митрофанова, в то время гендиректора «Зенита», показать скриншот документа с трансферной стоимостью Халка.

Своими глазами видел цифру: 40 миллионов евро.