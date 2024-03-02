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    Футболист «Баварии» – о результатах: «Реально раздражает»

    Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала разочарован текущими результатами своей команды.

    • В пятницу мюнхенцы упустили победу над «Фрайбургом» (2:2).
    • Они выиграли 1 из 5 последних матчей.
    • По итогам тура в Бундеслиге лидирующий «Байер» может оторваться от «Баварии» на 10 очков.

    «Мы – «Бавария» и всегда хотим побеждать. И то, как складываются дела, реально раздражает.

    Мы хотим стать чемпионами и выигрывать трофеи. Нужно сохранять позитив, продолжать бороться и переломить ситуацию», – сказал Мусиала.

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    Источник: сайт «Баварии»

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    02.03.2024 12:25
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