Футболист «Баварии» – о результатах: «Реально раздражает»

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала разочарован текущими результатами своей команды.

В пятницу мюнхенцы упустили победу над «Фрайбургом» (2:2).

Они выиграли 1 из 5 последних матчей.

По итогам тура в Бундеслиге лидирующий «Байер» может оторваться от «Баварии» на 10 очков.

«Мы – «Бавария» и всегда хотим побеждать. И то, как складываются дела, реально раздражает.

Мы хотим стать чемпионами и выигрывать трофеи. Нужно сохранять позитив, продолжать бороться и переломить ситуацию», – сказал Мусиала.