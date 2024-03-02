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    • Карпин назвал сроки восстановления травмированных игроков «Ростова»

    Карпин назвал сроки восстановления травмированных игроков «Ростова»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал состояние здоровья Даниила Уткина и Николая Комличенко.

    «Надолго ли выбыли Комличенко и Уткин, не знаю. Надеюсь, что после паузы на сборную, то есть в апреле, они вернутся в состав.

    Возможно, кто‑то раньше восстановится, может быть, на кубковую игру 12 апреля уже вернутся, но не факт», – сказал Карпин.

    • «Ростов» в первом матче после зимней паузы победил «Крылья Советов» (2:0).
    • Набрав три очка, команда догнала в таблице лиги «Пари НН», идущий на 9-м месте.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.03.2024 09:09
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