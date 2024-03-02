Карпин назвал сроки восстановления травмированных игроков «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал состояние здоровья Даниила Уткина и Николая Комличенко.
«Надолго ли выбыли Комличенко и Уткин, не знаю. Надеюсь, что после паузы на сборную, то есть в апреле, они вернутся в состав.
Возможно, кто‑то раньше восстановится, может быть, на кубковую игру 12 апреля уже вернутся, но не факт», – сказал Карпин.
- «Ростов» в первом матче после зимней паузы победил «Крылья Советов» (2:0).
- Набрав три очка, команда догнала в таблице лиги «Пари НН», идущий на 9-м месте.