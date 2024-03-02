Карпин назвал сроки восстановления травмированных игроков «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал состояние здоровья Даниила Уткина и Николая Комличенко.

«Надолго ли выбыли Комличенко и Уткин, не знаю. Надеюсь, что после паузы на сборную, то есть в апреле, они вернутся в состав.

Возможно, кто‑то раньше восстановится, может быть, на кубковую игру 12 апреля уже вернутся, но не факт», – сказал Карпин.