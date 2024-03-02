Карпин оценил идею объявления судьями решений после вмешательства VAR

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о своем отношению к судейской реформе в РПЛ.

Арбитры будут объявлять о своем решении в случае просмотра спорных эпизодов с помощью VAR.

Объяснения рефери смогут услышать как болельщики на стадионе, так и зрители телетрансляции.

В подобном эксперименте уже участвуют федерации футбола Португалии и Мексики.

«Наверное, интересно кому-то, болельщикам, еще кому-то. Мне от того, что они объявят – ни холодно, ни жарко. Объявили и объявили.

Потом посмотрим и ЭСК скажет, что это было неправильное решение. И что? Что изменилось?

Они так же нам говорят, но не на весь стадион, а на поле. Была рука, потом оказывается руки не было. Или наоборот. Ну и что?» – заявил Карпин.