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    • Карпин оценил идею объявления судьями решений после вмешательства VAR

    Карпин оценил идею объявления судьями решений после вмешательства VAR

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о своем отношению к судейской реформе в РПЛ.

    • Арбитры будут объявлять о своем решении в случае просмотра спорных эпизодов с помощью VAR.
    • Объяснения рефери смогут услышать как болельщики на стадионе, так и зрители телетрансляции.
    • В подобном эксперименте уже участвуют федерации футбола Португалии и Мексики.

    «Наверное, интересно кому-то, болельщикам, еще кому-то. Мне от того, что они объявят – ни холодно, ни жарко. Объявили и объявили.

    Потом посмотрим и ЭСК скажет, что это было неправильное решение. И что? Что изменилось?

    Они так же нам говорят, но не на весь стадион, а на поле. Была рука, потом оказывается руки не было. Или наоборот. Ну и что?» – заявил Карпин.

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    Источник: Sport24

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    02.03.2024 00:13
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    Комментарии (3)
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    Дядя Серёжа
    1709350078
    ... ни холодно, ни жарко.... Весна...
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    TIMOTHY
    1709362548
    Правильно! Толку от того то
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