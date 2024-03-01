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    Ещенко ответил, нужно ли «Спартаку» избавиться от Промеса

    Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко порассуждал о будущем Квинси Промеса в клубе на фоне его уголовного преследования.

    – Как относитесь к тому, что Промес из-за побега с места ДТП не может вылететь из ОАЭ?

    – Из-за ДТП?! Я уже даже не знаю, что с ним происходит. Да уж!

    Что с ним делать «Спартаку»? Раз уж из-за ДТП, то ничего. Это же просто случайность. Он же не специально в кого-то въехал. Тяжело судить все происходящее с Промесом.

    Нужно ли клубу разрывать с ним контракт? Нет, конечно. Для чего?! Он же просто не знает порядки Эмиратов. Промес же никого не задавил.

    Не знаю, что еще можно сказать. Знаю, что если он не будет играть с «Зенитом», то «Спартаку» будет плохо.

    • В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
    • Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
    • За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
    • На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.
    • Сегодня Квинси выпустили из-под стражи, но без права покинуть страну.

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    Источник: Sport24

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    01.03.2024 23:45
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    Комментарии (62)
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    TIMOTHY
    1709327435
    Ножичком не специально брата резал,наркоты набрал тонны не специально, въехал в кого тоже не специально)) вы там в секте все такие тупые или как !))
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    WE ARE FOR PETER
    1709328255
    Это клиника...
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    WILDLING_HRUNDEL
    1709329512
    Ещенко ты не болен!?))
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    fakeid
    1709336223
    пц, какие же дауны играли за спартак
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1709351092
    Секта епт. Всё спартачи зомбированы. Гыгыгы
    Ответить
    СпорЦмен
    1709352145
    Он же никого не задавил, просто порезал, просто барыга, он наш, мясной, мы все такие! :)))
    Ответить
    SLADE2019
    1709355915
    Раскудахтался петушатник помойный. Что вы разголосились и воздух травите? Без вас убогих решат, что с Промесом делать.
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    BVG4
    1709356992
    А ещё У Ещенко спросили - Избавились -ли Вы от тех пресловутых стрингов, которыми совсем недавно так гордились, дорожили и не планировали расставаться? – Нет конечно же! Для чего? Я уже даже не знаю почему, так происходит, но они мне действительно очень дороги. Да уж! Что мне с этим делать»? Раз уж так легла карма, то ничего. Это же просто рок судьбы или случайность.! Тяжело судить все это происходящее со мной!Не знаю, что еще тут можно сказать.... Я же ненарочно их одевал и буду одевать, но никакого вреда никому, этим не причинил!...:))))))
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    Алексей З
    1709359522
    Без Спартака, Бомбардир просто никому не нужен. 90% всех выложенных высеров о Спартаке. А уж чем бы занималась местная армия бмжлюбителей, просто загадка. Не беспокойтесь , Спартак будет всегда , а вот что, после смены власти в стране, будет с Зенитом , большой вопрос? По делу. Промес на контракте и приносит пользу команде, этим всё сказано. Вне поля , его жизнь и он сам творец своего счастья.
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    Cleaner
    1709365072
    Не из-за ДТП. А из-за того, что настолько ТУП, что скрылся с места ДТП. Туп и жаден...(
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