Ещенко ответил, нужно ли «Спартаку» избавиться от Промеса

Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко порассуждал о будущем Квинси Промеса в клубе на фоне его уголовного преследования.

– Как относитесь к тому, что Промес из-за побега с места ДТП не может вылететь из ОАЭ?

– Из-за ДТП?! Я уже даже не знаю, что с ним происходит. Да уж!

Что с ним делать «Спартаку»? Раз уж из-за ДТП, то ничего. Это же просто случайность. Он же не специально в кого-то въехал. Тяжело судить все происходящее с Промесом.

Нужно ли клубу разрывать с ним контракт? Нет, конечно. Для чего?! Он же просто не знает порядки Эмиратов. Промес же никого не задавил.

Не знаю, что еще можно сказать. Знаю, что если он не будет играть с «Зенитом», то «Спартаку» будет плохо.