Радимов – о «Спартаке»: «Начинаю потихоньку верить, что 2024-й – год кармы»

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на новость о неготовности газона на «Лукойл Арене» к возобновлению сезона РПЛ.

Премьер-лига временно запретила играть на домашнем стадионе «Спартака».

Проблемы с газоном возникли из-за аварийной остановки системы подогрева на фоне выпадения рекордного количества атмосферных осадков в виде снега.

Домашний матч спартаковцев против «Факела» (10 марта) пришлось переносить в «Лужники».

«Осенью «Спартак» и красно-белые болельщики жаловались на газон в Воронеже. А теперь спартаковцы не смогли подготовить свой стадион и газон к игре с... «Факелом».

Знаете, когда мне сказали, что 2024-й – год кармы, я не особо верил. Сейчас начинаю потихоньку верить», – написал Радимов в своем телеграм-канале.