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    • Радимов – о «Спартаке»: «Начинаю потихоньку верить, что 2024-й – год кармы»

    Радимов – о «Спартаке»: «Начинаю потихоньку верить, что 2024-й – год кармы»

    Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на новость о неготовности газона на «Лукойл Арене» к возобновлению сезона РПЛ.

    • Премьер-лига временно запретила играть на домашнем стадионе «Спартака».
    • Проблемы с газоном возникли из-за аварийной остановки системы подогрева на фоне выпадения рекордного количества атмосферных осадков в виде снега.
    • Домашний матч спартаковцев против «Факела» (10 марта) пришлось переносить в «Лужники».

    «Осенью «Спартак» и красно-белые болельщики жаловались на газон в Воронеже. А теперь спартаковцы не смогли подготовить свой стадион и газон к игре с... «Факелом».

    Знаете, когда мне сказали, что 2024-й – год кармы, я не особо верил. Сейчас начинаю потихоньку верить», – написал Радимов в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Владислава Радимова

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    01.03.2024 23:23
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    Комментарии (31)
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    timon2401
    1709326036
    Очень надеюсь что карма когда нибудь вернётся и к Санкт-Петербургу..за весь глобальный обман..
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    VVM1964
    1709326112
    Вот он - пророк нашего отечества !!! )))
    Ответить
    TIMOTHY
    1709327921
    Ждём расформирования спартака и это будет карма за всё
    Ответить
    rammax fcsm
    1709327955
    Тупое коротконосое чмо, твоя карма наступила, когда легов по пальцам не смог пересчитать!! И теперь, ты НИКТО и НИКОГДА....
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1709328385
    Да уж...неужели дождались!)
    Ответить
    шахта Заполярная
    1709337408
    Жди, жди, скоро карма и к вам немытыши придет за все что вы сделали с футболом в России
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1709347109
    Алкаш пол ведра самогона отхлебнул и его понесло...
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    СпорЦмен
    1709352330
    Карма за Кокорина по е*блищу говнищем ногой! :)))
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1709356653
    Сегодня будет рубилово,Народная команда без предводителя обрубит хвост Зинке,я с утра не употреблял...
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    Алексей З
    1709360174
    Человек на службе у Газпрома, что ещё можно от него услышать, если за критику Лукойла и Спартака хорошие премиальные ? Человек работает , как и Бомбардир. Походу хозяин один и на перегонки кто его оближет. В чём проблема ? Ах , поле не готово к 1 марта ? Бывает , авария - форс мажор. Может просто не играть зимой и проблем таких не будет ?
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