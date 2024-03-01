В субботу, 2 марта, в 24-м туре Бундеслиги сыграют «Майнц» и «Боруссия» Менхенгладбах. Матч пройдет в Майнце, начало – в 17:30 (мск).

«Майнц»

Команда Бо Хенриксена находится в зоне вылета – на 17-м месте, имея в активе 15 очков. «Майнц» добыл 2 победы, 9 раз сыграл вничью и потерпел 12 поражений, разница мячей 18:37. От зоны переходных матчей команда отстает на 2 очка.

«Боруссия» М

«Боруссия» набрала 25 очков в 23 играх и занимает 12-е место в таблице. Подопечные Херардо Сеоане добыли 6 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений, разница мячей – 41:45.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Бундеслиге:

07.10.23 «Боруссия» М – «Майнц» – 2:2;

25.02.23 «Майнц» – «Боруссия» М – 4:0;

05.09.22 «Боруссия» М – «Майнц» – 0:1;

04.04.22 «Боруссия» М – «Майнц» – 1:1;

06.11.21 «Майнц» – «Боруссия» – 1:0.

Прогноз на матч «Майнц» – «Боруссия»

Ожидаем приблизительно равную игру, в которой ни одна из команд не уйдет с поля без гола. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.70.