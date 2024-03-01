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    • «Майнц» – «Боруссия» М: прогноз на матч 24 тура Бундеслиги, 2 марта

    «Майнц» – «Боруссия» М: прогноз на матч 24 тура Бундеслиги, 2 марта

    В субботу, 2 марта, в 24-м туре Бундеслиги сыграют «Майнц» и «Боруссия» Менхенгладбах. Матч пройдет в Майнце, начало – в 17:30 (мск).

    «Майнц»

    Команда Бо Хенриксена находится в зоне вылета – на 17-м месте, имея в активе 15 очков. «Майнц» добыл 2 победы, 9 раз сыграл вничью и потерпел 12 поражений, разница мячей 18:37. От зоны переходных матчей команда отстает на 2 очка.

    «Боруссия» М

    «Боруссия» набрала 25 очков в 23 играх и занимает 12-е место в таблице. Подопечные Херардо Сеоане добыли 6 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений, разница мячей – 41:45.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Бундеслиге:

    • 07.10.23 «Боруссия» М – «Майнц» – 2:2;
    • 25.02.23 «Майнц» – «Боруссия» М – 4:0;
    • 05.09.22 «Боруссия» М – «Майнц» – 0:1;
    • 04.04.22 «Боруссия» М – «Майнц» – 1:1;
    • 06.11.21 «Майнц» – «Боруссия» – 1:0.

    Прогноз на матч «Майнц» – «Боруссия»

    Ожидаем приблизительно равную игру, в которой ни одна из команд не уйдет с поля без гола. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.70.

    Источник: «Бомбардир»

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    01.03.2024 23:02
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