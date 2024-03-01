Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Торино» – «Фиорентина»: прогноз на матч 27 тура Серии А, 2 марта

    «Торино» – «Фиорентина»: прогноз на матч 27 тура Серии А, 2 марта

    В субботу, 2 марта, в 27-м туре Серии А сыграют «Торино» и «Фиорентина». Матч пройдет в Турине, начало – в 22:45 (мск).

    «Торино»

    Команда Ивана Юрича замыкает первую десятку Серии А, набрав 36 очков. Туринцы добыли 9 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей 25:25. От соперника по туру «Торино» отстает на 5 очков.

    «Фиорентина»

    «Фиорентина» набрала 41 очко в 26 играх и занимает 7-е место в таблице. Подопечные Винченцо Итальяно добыли 12 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 39:30. От зоны Лиги чемпионов команду отделяют 7 очков.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

    • 30.12.23 «Фиорентина» – «Торино» – 1:0;
    • 21.05.23 «Торино» – «Фиорентина» – 1:1;
    • 22.01.23 «Фиорентина» – «Торино» – 0:1;
    • 10.01.22 «Торино» – «Фиорентина» – 4:0;
    • 29.08.21 «Фиорентина» – «Торино» – 2:1.

    Прогноз на матч «Торино» – «Фиорентина»

    Ожидается напряженная игра с равными шансами на успех. Наш прогноз – Ф2 (0) с коэффициентом 2.0.

    Новости по теме
    «Торино» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2024 22:52
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+