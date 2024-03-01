В субботу, 2 марта, в 27-м туре Серии А сыграют «Торино» и «Фиорентина». Матч пройдет в Турине, начало – в 22:45 (мск).

«Торино»

Команда Ивана Юрича замыкает первую десятку Серии А, набрав 36 очков. Туринцы добыли 9 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей 25:25. От соперника по туру «Торино» отстает на 5 очков.

«Фиорентина» набрала 41 очко в 26 играх и занимает 7-е место в таблице. Подопечные Винченцо Итальяно добыли 12 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 39:30. От зоны Лиги чемпионов команду отделяют 7 очков.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

Прогноз на матч «Торино» – «Фиорентина»

Ожидается напряженная игра с равными шансами на успех. Наш прогноз – Ф2 (0) с коэффициентом 2.0.