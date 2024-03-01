Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Крыльями Советов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги выигранного матча 19-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
– Не могу сказать, что всем доволен, но многим доволен. Самое главное, что выиграли и сыграли на ноль. Отстояли ворота.
Больше доволен, чем недоволен. Понятно, что есть моменты, которые надо улучшать.
– Чем недовольны?
– В обороне все нормально, а в атаке нужно усилить многие фазы. Разбирать надо более конкретно.
– Как вам новички?
– Очень достойно для первой официальной игры.
– Осипенко часто подключался к атакам.
– Он любит и умеет это делать. Это была сегодня такая установка.