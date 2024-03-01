Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Крыльями Советов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги выигранного матча 19-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

– Не могу сказать, что всем доволен, но многим доволен. Самое главное, что выиграли и сыграли на ноль. Отстояли ворота.

Больше доволен, чем недоволен. Понятно, что есть моменты, которые надо улучшать.

– Чем недовольны?

– В обороне все нормально, а в атаке нужно усилить многие фазы. Разбирать надо более конкретно.

– Как вам новички?

– Очень достойно для первой официальной игры.

– Осипенко часто подключался к атакам.

– Он любит и умеет это делать. Это была сегодня такая установка.