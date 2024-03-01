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    • Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Крыльями Советов»

    Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Крыльями Советов»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги выигранного матча 19-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

    – Не могу сказать, что всем доволен, но многим доволен. Самое главное, что выиграли и сыграли на ноль. Отстояли ворота.

    Больше доволен, чем недоволен. Понятно, что есть моменты, которые надо улучшать.

    – Чем недовольны?

    – В обороне все нормально, а в атаке нужно усилить многие фазы. Разбирать надо более конкретно.

    – Как вам новички?

    – Очень достойно для первой официальной игры.

    – Осипенко часто подключался к атакам.

    – Он любит и умеет это делать. Это была сегодня такая установка.

    • «Ростов» победил со счетом 2:0.
    • Это первый матч РПЛ после рестарта сезона.
    • Его видеообзор можно посмотреть здесь.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.03.2024 21:51
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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1709320156
    ...в стиле Карпина)...
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    MaxRnD
    1709320497
    На ноль сыграли, потому что в этот раз Песьяков хернёй не занимался возле ворот
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