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    Мостовой отреагировал на ситуацию с Промесом

    Александр Мостовой высказался о проблемах футболиста «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ.

    «Раньше мы не знали деталей, а теперь сообщается о том, что ситуация Промеса связана с ДТП. Теперь у многих, кто на был сборах, возникает вопрос – как это возможно?

    Когда ты знаешь, что у тебя не всe так хорошо и происходит такая ситуация, конечно, это уже ни в какие ворота не лезет! Как это произошло?

    «Спартак» потерял лучшего футболиста за последние годы. Что будет дальше? Никто, включая Промеса, об этом не знает», – заявил Мостовой.

    • В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
    • Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
    • За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
    • На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.
    • Сегодня Квинси выпустили из-под стражи, но без права покинуть страну.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.03.2024 20:30
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    Комментарии (2)
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    АЛЕКС 58
    1709350140
    Что будет дальше!? Тюрьма! Давно пора.
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    SLADE2019
    1709358756
    Да ничего с такими руководителями дальше не будет. Я имею в виду ничего хорошего. Сам Промес, безусловно человек, от которого порядочный клуб должен избавиться. Как можно скорее. А то, что его заменить некем, так это к Малышеву и к прочей ...
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