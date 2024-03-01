Мостовой отреагировал на ситуацию с Промесом

Александр Мостовой высказался о проблемах футболиста «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ.
«Раньше мы не знали деталей, а теперь сообщается о том, что ситуация Промеса связана с ДТП. Теперь у многих, кто на был сборах, возникает вопрос – как это возможно?
Когда ты знаешь, что у тебя не всe так хорошо и происходит такая ситуация, конечно, это уже ни в какие ворота не лезет! Как это произошло?
«Спартак» потерял лучшего футболиста за последние годы. Что будет дальше? Никто, включая Промеса, об этом не знает», – заявил Мостовой.
- В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
- Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
- За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
- На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
- Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.
- Сегодня Квинси выпустили из-под стражи, но без права покинуть страну.