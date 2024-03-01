Мостовой отреагировал на ситуацию с Промесом

Александр Мостовой высказался о проблемах футболиста «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ.

«Раньше мы не знали деталей, а теперь сообщается о том, что ситуация Промеса связана с ДТП. Теперь у многих, кто на был сборах, возникает вопрос – как это возможно?

Когда ты знаешь, что у тебя не всe так хорошо и происходит такая ситуация, конечно, это уже ни в какие ворота не лезет! Как это произошло?

«Спартак» потерял лучшего футболиста за последние годы. Что будет дальше? Никто, включая Промеса, об этом не знает», – заявил Мостовой.