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    Ловчев объяснил, почему «Спартак» должен защищать Промеса

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев призвал бороться за возвращение Квинси Промеса в Россию.

    «Мы толком и не знаем, что там происходит. Клуб молчит, адвокаты Промеса тоже. Можно с уверенностью говорить лишь о том, что для «Спартака» это большая проблема.

    Промес – лидер команды, забивной футболист. Без него у «Спартака» определенно будут трудности в матче с «Зенитом».

    В любом случае уверен, что клубу надо его защищать. За то время, что он был в России, никакого негатива с его участием не припомню. Он верой и правдой служил «Спартаку», избавляться от него в такой ситуации было бы неправильно, даже если он и оступился.

    Хотя у меня есть сомнения относительно истории с его приговором. Насколько понимаю, Промес дал кому-то деньги, которые в итоге пошли на криминальное дело. В такой логике можно осудить и клуб, который эти деньги платит ему в виде зарплаты», – сказал Ловчев.

    • В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
    • Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
    • За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
    • На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.
    • Сегодня Квинси выпустили из-под стражи, но без права покинуть страну.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    01.03.2024 19:54
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    Комментарии (14)
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    VVM1964
    1709312659
    Ну вот - всё объяснил доходчиво без эмоций, согласно букве закона и дипломатической этике !!!
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1709312674
    Там говорят этот преступник ещё и ДТП совершил, сбежав с места аварии. Ну полный букет у наркобарыги. Тут и поножовщина и кокс и ДТП с побегом. А вы в свинарне давайте его защищайте. Гыгыгы
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    Купа Купыч
    1709314083
    Ловчев похоже, когда мозги бог раздавал, тоже на тренировке был.
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    saf05
    1709314135
    Маразм от Ловчева
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    timon2401
    1709314432
    Не всегда мысли Евгения Серафимовича понятны, но в данном случае все по факту.. Не совсем понятно нах человеку с миллионым легальным достатком заниматься контрабандой и то что это действительно на данный момент лидер команды и его надо защищать это точно
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    qwertyйцукен
    1709315490
    Он верой и правдой служил «Спартаку»,==== Бесплатно, за идею что ли ? А другие игроки ,без веры и ложно ?
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    Владимир-Филиппов-vkontak
    1709317213
    Защищать наркобарыгу, к тому же ещё совершившего ДТП и сбежавшего с места аварии... Какой зашквар.
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    ВетеR
    1709318586
    дед ловчев опять бредит а наркобарыга поедет на нары
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    Боров навоз
    1709322692
    Промес не оступился, он уверенно шагает по говну! Спартак весь испачкает свлим дерьмом! Гнать и 10 лямов вернуть.
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    Ловкий Бубен
    1709325461
    Будет пятно на репутации клуба, помогать своим конечно нужно, но обвинения против него достаточно серьезны и целый список уголовщины, зачем этот негатив в инфосфере , не исключены проблемы с УЕФА в будущем, а преимущества от его защиты временны и несущественны…
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