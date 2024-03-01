Ловчев объяснил, почему «Спартак» должен защищать Промеса

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев призвал бороться за возвращение Квинси Промеса в Россию.
«Мы толком и не знаем, что там происходит. Клуб молчит, адвокаты Промеса тоже. Можно с уверенностью говорить лишь о том, что для «Спартака» это большая проблема.
Промес – лидер команды, забивной футболист. Без него у «Спартака» определенно будут трудности в матче с «Зенитом».
В любом случае уверен, что клубу надо его защищать. За то время, что он был в России, никакого негатива с его участием не припомню. Он верой и правдой служил «Спартаку», избавляться от него в такой ситуации было бы неправильно, даже если он и оступился.
Хотя у меня есть сомнения относительно истории с его приговором. Насколько понимаю, Промес дал кому-то деньги, которые в итоге пошли на криминальное дело. В такой логике можно осудить и клуб, который эти деньги платит ему в виде зарплаты», – сказал Ловчев.
- В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
- Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
- За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
- На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
- Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.
- Сегодня Квинси выпустили из-под стражи, но без права покинуть страну.