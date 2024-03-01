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    • В «Локомотиве» объяснили, почему сорвался трансфер Тикнизяна в «Зенит»

    В «Локомотиве» объяснили, почему сорвался трансфер Тикнизяна в «Зенит»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о том, что Наир Тикнизян не перешел в «Зенит» прошедшей зимой.

    – Самый громкий трансфер, который мог случиться зимой – переход Тикнизяна в «Зенит». Правильно ли мы понимаем, что клубы обо всем договорились, но сделка сорвалась из-за игрока?

    Мы с «Зенитом» действительно согласовали все условия, но футболиста предложение не устроило. «Локомотив» с уважением относится к решению игрока, поэтому ровным счетом ничего не изменилось – Наир продолжил подготовку к рестарту сезона.

    – Судя по цифрам в СМИ, «Локомотив» мог хорошо заработать.

    – Да, с финансовой точки зрения сделка выглядела неплохо, но опять же – мы уважаем решение нашего футболиста.

    – Во время переговоров жена Тикнизяна писала, что «Локомотив» не договорился о трансфере Наира с двумя европейскими командами.

    – Этой зимой предложений из Европы не было. Насколько понимаю, речь шла про более ранние периоды. Например, летом приходил запрос от «Вердера», но сумма была недостойна Наира. Поэтому сделка не состоялась.

    – Есть версия, что Тикнизян специально запросил неподъемную зарплату для «Зенита», чтобы не переходить в Питер сейчас, а уехать в Европу чуть позднее.

    – В ситуации с Тикнизяном, на мой взгляд, огромную роль играет его тандем с Галактионовым. Любому игроку важно найти своего тренера, и система Михаила Михайловича Наиру очень подходит: в ней он развивается, прибавляет.

    И имеет право самостоятельно принимать решения о будущем. Если ярко проведет вторую часть сезона – а я не сомневаюсь, что так и произойдет, – то, вероятно, в клуб поступят новые предложения. И необязательно от «Зенита».

    • «Зенит» был готов заплатить за игрока сборной Армении 8+2 миллионов евро.
    • Сообщалось, что переход сорвался из-за разногласий по поводу условий личного контракта – Тикнизян хотел зарабатывать 2 млн евро в год.
    • В этом сезоне фулбек «Локо» забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 23 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.03.2024 16:48
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