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    • Ари сказал, за кого будет голосовать на выборах президента России

    Ари сказал, за кого будет голосовать на выборах президента России

    Бывший нападающий «Локомотива», «Краснодара» и «Спартака» Ари планирует поучаствовать в выборах президента России-2024.

    «Сейчас у меня много дел в Бразилии. Много работы со своей футбольной командой. Я очень скучаю по России и хочу приехать. Думаю, приеду летом.

    Планирую участвовать в выборах президента России весной. Буду голосовать за Путина дистанционно. Это большой лидер. Думаю, что он победит в выборах», – сказал Ари.

    • Бразилец получил гражданство РФ в 2018 году.
    • Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.03.2024 16:16
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    Комментарии (4)
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    MazaiNN
    1709300411
    При всем уважении к Ари дистанционно если я не ошибаюсь могут проголосовать лишь несколько регионов РФ. Или Бразилия вошла в состав России? Может я чЕо пропустил.
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    VVM1964
    1709302171
    Это из категории - "Значит хорошие сапоги - надо брать" ! )...
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    VVM1964
    1709302310
    А чего дистанционно то - ты же россиянин, возвращайся и записывайся добровольцем !!!
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