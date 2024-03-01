Ари сказал, за кого будет голосовать на выборах президента России

Бывший нападающий «Локомотива», «Краснодара» и «Спартака» Ари планирует поучаствовать в выборах президента России-2024.

«Сейчас у меня много дел в Бразилии. Много работы со своей футбольной командой. Я очень скучаю по России и хочу приехать. Думаю, приеду летом.

Планирую участвовать в выборах президента России весной. Буду голосовать за Путина дистанционно. Это большой лидер. Думаю, что он победит в выборах», – сказал Ари.