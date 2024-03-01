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    • «Реймс» – «Лилль»: прогноз на матч французской Лиги 1, 2 марта

    «Реймс» – «Лилль»: прогноз на матч французской Лиги 1, 2 марта

    2 марта состоится поединок 24 тура французской Лиги 1 между «Реймсом» и «Лиллем». Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Реймс»

    Команда бельгийского специалиста Уилла Стилла проводит очень солидный сезон и вполне претендует на место в еврокубках. К слову, отставание от «Лилля» составляет всего лишь 4 очка.

    «Лилль»

    Команда Паулу Фонсеки мечтает о попадании в Лигу чемпионов. В целом, португалец построил сильную команду, которая, напомним, также представляет Францию в плей-офф Лиги конференций УЕФА. В последнее время подопечные Фонсеки переживают определенный кризис: 2 победы в 5 матчах при 3 поражениях. При этом нужно отметить, что обыграны были далеко не элитные оппоненты – «Гавр» и «Клермон».

    Личные встречи

    • 26.09.2023 «Лилль» – «Реймс» 1:2
    • 06.05.2023 «Реймс» – «Лилль» 1:0
    • 02.01.2023 «Лилль» – «Реймс» 1:1

    Прогноз на матч «Реймс» – «Лилль»

    «Реймс» и «Лилль» настроены набрать три очка. Оба коллектива прилично укомплектованы в атаке, поэтому ждем обмен голами (1,70).

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.03.2024 16:08
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