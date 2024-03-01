Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Фулхэм» – «Брайтон»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 2 марта

    «Фулхэм» – «Брайтон»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 2 марта

    2 марта на стадионе «Крейвен Коттедж» в Западном Лондоне состоится матч АПЛ между местным «Фулхэмом» и «Брайтоном». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

    «Фулхэм»

    В прошлом туре лондонцы добились серьезного успеха, грохнув на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» (1:2). В целом, подопечные Марку Силвы проводят средний сезон и располагаются на 12 месте в турнирной таблице английской Премьер-Лиги.

    «Брайтон»

    На неделе «Брайтон» прекратил борьбу за Кубок Англии. Команда Роберто Де Дзерби сошла с дистанции на стадии 1/8 финала, уступив дорогу дальше «Вулверхэмптону» (0:1). В АПЛ «Брайтон» идет седьмым и сражается за место в еврокубках по итогам кампании 2023/2024.

    Личные встречи

    Три крайних противостояния лондонцев и южан завершились такими исходами:

    • 29.10.2023 «Брайтон» – «Фулхэм» 1:1
    • 18.02.2023 «Брайтон» – «Фулхэм» 0:1
    • 30.08.2022 «Фулхэм» – «Брайтон» 2:1

    Прогноз на матч «Фулхэм» – «Брайтон»

    Обе команды не любят отсиживаться в обороне и привыкли делать ставку на атакующий футбол. Ставим на тотал больше 2,5 голов (1,65).

    Новости по теме
    «Фулхэм» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2024 15:47
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+