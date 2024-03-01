2 марта на стадионе «Крейвен Коттедж» в Западном Лондоне состоится матч АПЛ между местным «Фулхэмом» и «Брайтоном». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

«Фулхэм»

В прошлом туре лондонцы добились серьезного успеха, грохнув на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» (1:2). В целом, подопечные Марку Силвы проводят средний сезон и располагаются на 12 месте в турнирной таблице английской Премьер-Лиги.

«Брайтон»

На неделе «Брайтон» прекратил борьбу за Кубок Англии. Команда Роберто Де Дзерби сошла с дистанции на стадии 1/8 финала, уступив дорогу дальше «Вулверхэмптону» (0:1). В АПЛ «Брайтон» идет седьмым и сражается за место в еврокубках по итогам кампании 2023/2024.

Личные встречи

Три крайних противостояния лондонцев и южан завершились такими исходами:

Прогноз на матч «Фулхэм» – «Брайтон»

Обе команды не любят отсиживаться в обороне и привыкли делать ставку на атакующий футбол. Ставим на тотал больше 2,5 голов (1,65).