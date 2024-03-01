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    «Монца» – «Рома»: прогноз на матч 27 тура Серии А, 2 марта

    В субботу, 2 марта, в 27-м туре Серии А встречаются «Монца» и «Рома». Игра пройдет в Монце, начало – в 20:00 (мск).

    «Монца»

    Команда Раффаэле Палладино занимает 11-е место в Серии А, набрав 36 очков. У хозяев поля 9 побед, 9 ничьих и 8 поражений, разница мячей 27:30. От зоны еврокубков «Монца» отстает на 8 баллов.

    «Рома»

    «Рома» находится на 6-м месте в таблице с 44 очками. Под руководством Даниэле Де Росси команда одержала 11 побед, в 5 матчах сыграв вничью и потерпела 8 поражений, разница мячей – 48:32.

    Отставание римлян от зоны Лиги чемпионов составляет 4 очка.

    Очные встречи

    Результаты последних 3 встреч команд в Серии А:

    • 22.10.23 «Рома» – «Монца» – 1:0;
    • 04.05.23 «Монца» – «Рома» – 1:1;
    • 31.08.22 «Рома» – «Монца» – 3:0.

    Прогноз на матч «Монца» – «Рома»

    «Монца» – классический середняк, который вряд ли дотянется до еврокубков и точно не должен вылетать. Римляне ведут борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов, поэтому мотивация у них заметно выше. Прогноз – П2 с коэффициентом 2.07.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.03.2024 15:22
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