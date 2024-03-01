В субботу, 2 марта, в 27-м туре Серии А встречаются «Монца» и «Рома». Игра пройдет в Монце, начало – в 20:00 (мск).

«Монца»

Команда Раффаэле Палладино занимает 11-е место в Серии А, набрав 36 очков. У хозяев поля 9 побед, 9 ничьих и 8 поражений, разница мячей 27:30. От зоны еврокубков «Монца» отстает на 8 баллов.

«Рома»

«Рома» находится на 6-м месте в таблице с 44 очками. Под руководством Даниэле Де Росси команда одержала 11 побед, в 5 матчах сыграв вничью и потерпела 8 поражений, разница мячей – 48:32.

Отставание римлян от зоны Лиги чемпионов составляет 4 очка.

Очные встречи

Результаты последних 3 встреч команд в Серии А:

Прогноз на матч «Монца» – «Рома»

«Монца» – классический середняк, который вряд ли дотянется до еврокубков и точно не должен вылетать. Римляне ведут борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов, поэтому мотивация у них заметно выше. Прогноз – П2 с коэффициентом 2.07.