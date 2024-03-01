Орлов раскрыл подробности скандала в «Зените» с участием Игоря Денисова

Журналист Геннадий Орлов рассказал о резонансном конфликте в «Зените» в 2012 году.

Игорь Денисов был недоволен окладами легионеров.

Он требовал увеличения зарплаты.

В итоге полузащитника сначала перевели в молодежный состав, а затем продали.

«Игорь из Охты. Честный парень.

Из-за чего скандал 2012 года разразился? Когда купили Халка с Витселем, Денисов высказался: «Вы приглашаете иностранцев, даeте большие деньги – так поднимите и нам. Мы же сделали «Зенит» знаменитым и продолжаем тянуть команду».

Я помню тот выезд в Самару. Кержаков тогда стал Гарика защищать, и их обоих отстранили. Лучано [Спаллетти] его не понял. Он же не знал досконально русский язык и наш менталитет.

Игорь тогда приплюсовал к зарплате Халка подъeмные – по два миллиона за каждый год. Это же некорректно. На самом деле это были подъeмные, которые дают каждому футболисту, исходя из уровня его мастерства», – заявил Орлов.

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