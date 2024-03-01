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    • Орлов раскрыл подробности скандала в «Зените» с участием Игоря Денисова

    Орлов раскрыл подробности скандала в «Зените» с участием Игоря Денисова

    Журналист Геннадий Орлов рассказал о резонансном конфликте в «Зените» в 2012 году.

    • Игорь Денисов был недоволен окладами легионеров.
    • Он требовал увеличения зарплаты.
    • В итоге полузащитника сначала перевели в молодежный состав, а затем продали.

    «Игорь из Охты. Честный парень.

    Из-за чего скандал 2012 года разразился? Когда купили Халка с Витселем, Денисов высказался: «Вы приглашаете иностранцев, даeте большие деньги – так поднимите и нам. Мы же сделали «Зенит» знаменитым и продолжаем тянуть команду».

    Я помню тот выезд в Самару. Кержаков тогда стал Гарика защищать, и их обоих отстранили. Лучано [Спаллетти] его не понял. Он же не знал досконально русский язык и наш менталитет.

    Игорь тогда приплюсовал к зарплате Халка подъeмные – по два миллиона за каждый год. Это же некорректно. На самом деле это были подъeмные, которые дают каждому футболисту, исходя из уровня его мастерства», – заявил Орлов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.03.2024 15:15
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    Комментарии (5)
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    ...уефан
    1709296132
    ...а вот ещё в 1963 году, как-то был случай... И дальше всё в таком роде...
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    TIMOTHY
    1709296277
    Игорь был прямолинейный как бычара!
    Ответить
    anatolich72
    1709297506
    Орлов всем свечку держал, все видел, все знает.
    Ответить
    nemolod
    1709315065
    Футболист тогда сказал правду,а начальство этого не любит,особенно когда прямо да еще и прибавки к зарплате требуют!
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