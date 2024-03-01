В субботу, 2 марта, в 27-м туре Примеры встречаются «Хетафе» и «Лас-Пальмас». Игра состоится в Хетафе, начало – в 20:30 (мск).
«Хетафе»
Хозяева поля набрали 34 очка в 26 играх и занимают 10-е место в Примере. Команда Хосе Бордаласа 8 раз выиграла, потерпела 8 поражеий и 10 матчей свела вничью. Разница мячей 33:38
«Лас-Пальмас»
«Лас-Пальмас» располагается на 8-м месте, набрав 36 очков. Команда Хавьера Гарсии Пимьента имеет 10 побед, 10 поражений и 6 ничьих, разница мячей – 26:26.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Примере:
- 02.12.23 «Лас Пальмас» – «Хетафе» – 2:0;
- 07.05.18 «Лас Пальмас» – «Хетафе» – 0:1;
- 21.12.17 «Хетафе» – «Лас Пальмас» – 2:0;
- 02.03.16 «Лас Пальмас» – «Хетафе» – 4:0;
- 19.10.15 «Хетафе» – «Лас Пальмас» – 4:0.
Прогноз на матч «Хетафе» – «Лас Пальмас»
Обе команды – середняки чемпионата, которым не угрожает вылет, но и от призовых мест они далеки. Полагаем, что команды продлят традицию не обмениваться голами в очных поединках. Наш прогноз – «обе забьют – нет» с коэффициентом 1.68.