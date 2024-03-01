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    • «Хетафе» – «Лас-Пальмас»: прогноз на матч 27 тура Примеры, 2 марта

    «Хетафе» – «Лас-Пальмас»: прогноз на матч 27 тура Примеры, 2 марта

    В субботу, 2 марта, в 27-м туре Примеры встречаются «Хетафе» и «Лас-Пальмас». Игра состоится в Хетафе, начало – в 20:30 (мск).

    «Хетафе»

    Хозяева поля набрали 34 очка в 26 играх и занимают 10-е место в Примере. Команда Хосе Бордаласа 8 раз выиграла, потерпела 8 поражеий и 10 матчей свела вничью. Разница мячей 33:38

    «Лас-Пальмас»

    «Лас-Пальмас» располагается на 8-м месте, набрав 36 очков. Команда Хавьера Гарсии Пимьента имеет 10 побед, 10 поражений и 6 ничьих, разница мячей – 26:26.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

    • 02.12.23 «Лас Пальмас» – «Хетафе» – 2:0;
    • 07.05.18 «Лас Пальмас» – «Хетафе» – 0:1;
    • 21.12.17 «Хетафе» – «Лас Пальмас» – 2:0;
    • 02.03.16 «Лас Пальмас» – «Хетафе» – 4:0;
    • 19.10.15 «Хетафе» – «Лас Пальмас» – 4:0.

    Прогноз на матч «Хетафе» – «Лас Пальмас»

    Обе команды – середняки чемпионата, которым не угрожает вылет, но и от призовых мест они далеки. Полагаем, что команды продлят традицию не обмениваться голами в очных поединках. Наш прогноз – «обе забьют – нет» с коэффициентом 1.68.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.03.2024 14:41
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