В субботу, 2 марта, в 27-м туре Примеры встречаются «Хетафе» и «Лас-Пальмас». Игра состоится в Хетафе, начало – в 20:30 (мск).

«Хетафе»

Хозяева поля набрали 34 очка в 26 играх и занимают 10-е место в Примере. Команда Хосе Бордаласа 8 раз выиграла, потерпела 8 поражеий и 10 матчей свела вничью. Разница мячей 33:38

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» располагается на 8-м месте, набрав 36 очков. Команда Хавьера Гарсии Пимьента имеет 10 побед, 10 поражений и 6 ничьих, разница мячей – 26:26.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

Прогноз на матч «Хетафе» – «Лас Пальмас»

Обе команды – середняки чемпионата, которым не угрожает вылет, но и от призовых мест они далеки. Полагаем, что команды продлят традицию не обмениваться голами в очных поединках. Наш прогноз – «обе забьют – нет» с коэффициентом 1.68.