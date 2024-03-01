В субботу, 2 марта, в 27-м туре Примеры сыграют «Райо Вальекано» и «Кадис». Встреча пройдет в Мадриде, начало – в 18:15 (мск).

«Райо Вальекано»

Коллектив, тренируемый Франсиско, занимает 14-е место в Примере с 25 очками. «Райо Вальекано» добыл 5 побед, 10 раз сыграл вничью и 11 встреч проиграл, разница мячей 22:36.

У «Кадиса» 18 очков в 26 играх и 18-е место в таблице. Команда Маурисио Пеллегрино выиграла 2 матча, 12 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений, разница мячей – 17:37.

От спасительного 17-го места «Кадис» отстает на 3 очка.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

Прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Кадис»

У «Райо» наметилась серия из 7 матчей без побед, «Кадис» не побеждал в Примере с 1 сентября. Хозяева должны прервать свою череду неудач. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.82.