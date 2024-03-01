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    • «Райо Вальекано» – «Кадис»: прогноз на матч 27 тура Примеры, 2 марта

    «Райо Вальекано» – «Кадис»: прогноз на матч 27 тура Примеры, 2 марта

    В субботу, 2 марта, в 27-м туре Примеры сыграют «Райо Вальекано» и «Кадис». Встреча пройдет в Мадриде, начало – в 18:15 (мск).

    «Райо Вальекано»

    Коллектив, тренируемый Франсиско, занимает 14-е место в Примере с 25 очками. «Райо Вальекано» добыл 5 побед, 10 раз сыграл вничью и 11 встреч проиграл, разница мячей 22:36.

    «Кадис»

    У «Кадиса» 18 очков в 26 играх и 18-е место в таблице. Команда Маурисио Пеллегрино выиграла 2 матча, 12 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений, разница мячей – 17:37.

    От спасительного 17-го места «Кадис» отстает на 3 очка.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

    • 28.09.23 «Кадис» – «Райо Вальекано» – 0:0;
    • 25.02.23 «Кадис» – «Райо Вальекано» – 1:0;
    • 22.10.22 «Райо Вальекано» – «Кадис» – 5:1;
    • 06.03.22 «Кадис» – «Райо Вальекано» – 2:0;
    • 27.09.21 «Райо Вальекано» – «Кадис» – 3:1.

    Прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Кадис»

    У «Райо» наметилась серия из 7 матчей без побед, «Кадис» не побеждал в Примере с 1 сентября. Хозяева должны прервать свою череду неудач. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.82.

    Источник: «Бомбардир»

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    01.03.2024 14:36
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