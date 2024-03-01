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    Экс-капитан «Реала» помогает Мбаппе искать дом в Мадриде

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе активно готовится к переезду в Мадрид.

    Помогает 25-летнему французу его бывший одноклубник Серхио Рамос.

    Защитник, выступавший за «Реал» с 2005 по 2021 год, консультирует Мбаппе по поводу поиска жилья в испанской столице.

    Есть вероятность, что Рамос продаст Мбаппе один из своих мадридских домов.

    • Ожидается, что летом форвард перейдет в «Реал» в качестве свободного агента.
    • Рамос в прошлом году вернулся в «Севилью».
    • В «Реале» Серхио много лет был капитаном команды.

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    Источник: L’Equipe

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    01.03.2024 13:58
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    Glebson
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