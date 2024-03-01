Экс-капитан «Реала» помогает Мбаппе искать дом в Мадриде

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе активно готовится к переезду в Мадрид.

Помогает 25-летнему французу его бывший одноклубник Серхио Рамос.

Защитник, выступавший за «Реал» с 2005 по 2021 год, консультирует Мбаппе по поводу поиска жилья в испанской столице.

Есть вероятность, что Рамос продаст Мбаппе один из своих мадридских домов.