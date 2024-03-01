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    • Орлов раскрыл обстоятельства трансфера Быстрова из «Зенита» в «Спартак»

    Орлов раскрыл обстоятельства трансфера Быстрова из «Зенита» в «Спартак»

    Комментатор Геннадий Орлов рассказал, почему полузащитник Владимир Быстров перешел из «Зенита» в «Спартак» летом 2005 года.

    «Расскажу. «Зенит» проигрывает «Рубину». Крупный план по ТВ: уходят с поля Быстров и Денисов. Идут, разговаривают, улыбаются. Мне потом Радимов подтвердил: он как капитан был против того, чтобы Быстров остался.

    Было видно, что они объединились – Аршавин, Кержаков, Быстров, Денисов. Создавалась некая коалиция, чтобы управлять коллективом. В каждой же команде есть «дедовщина». Может быть, они об этом даже не думали, но вот Радимов посчитал, что их объединение уже стало мешать команде. Тогда Быстрову предложили уйти в «Спартак». Он и ушел. Но как только Миллер взял «Зенит», первое, что он сказал: «Вернуть Быстрова». Может быть, сам и позвонил Федуну.

    Болельщики были уверены, что Быстров сбежал из «Зенита», а на самом-то деле его выгнали, выдавили из команды. Петржела поддержал Радимова. Быстрову неудобно об этом говорить, но я-то могу сказать», – сказал Орлов.

    • Быстров вернулся в «Зенит» в августе 2009 года.
    • В тот момент команду возглавлял Анатолий Давыдов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.03.2024 12:17
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    Комментарии (3)
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    Obojaemiy
    1709287895
    Да какая разница... Володька оказался гнилым человеком.!
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    portero
    1709291598
    Во времена Петержелы, Зенитом руководил Радимов.... Ну а перечисленная компания отсвечивала в различных гулянках, вот только вместо Аршавина , Анюков был.... Может конечно я по датам немного напутал....
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    Иван-Попович-google
    1709389137
    Дядя Гена. Ты лучше расскажи какими "подковерными" рычагами надавили на Федуна, когда Володьку назад забрали. Весь футбол рфии сплошная коррупция.
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