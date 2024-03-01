Итоги февральского сезона «Конкурса прогнозов»: чествуем победителей

Футбольный год набирает обороты. Позади февраль, в течение которого вы активно соревновались в нашем «Конкурсе прогнозов». Пора выделить тех, кто лучше всех предсказывал результаты матчей.

Топ-5 прогнозистов февраля выглядит так. Победа достается MaxiUs , который по итогам января был четвертым, т.е. оказался в пятерке лучших в течение двух месяцев подряд. Разница между первым и вторым местом минимальная – 100 очков.

1. MaxiUs – 19780 очков.

2. MaxRnD – 19680.

3. Napaleon Banapart – 19508.

4. ВМФ – 18480.

5. Axe111 – 18480.

По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к мартовскому сезону! Первый тур уже доступен.

Также приглашаем к участию в другой нашей игровой активности – «Невидимке». Отгадывайте футболистов, проводите время с пользой для ума!