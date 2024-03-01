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    • Итоги февральского сезона «Конкурса прогнозов»: чествуем победителей

    Итоги февральского сезона «Конкурса прогнозов»: чествуем победителей

    Футбольный год набирает обороты. Позади февраль, в течение которого вы активно соревновались в нашем «Конкурсе прогнозов». Пора выделить тех, кто лучше всех предсказывал результаты матчей.

    Топ-5 прогнозистов февраля выглядит так. Победа достается MaxiUs , который по итогам января был четвертым, т.е. оказался в пятерке лучших в течение двух месяцев подряд. Разница между первым и вторым местом минимальная – 100 очков.

    1. MaxiUs – 19780 очков.

    2. MaxRnD – 19680.

    3. Napaleon Banapart – 19508.

    4. ВМФ – 18480.

    5. Axe111 – 18480.

    По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к мартовскому сезону! Первый тур уже доступен.

    Также приглашаем к участию в другой нашей игровой активности – «Невидимке». Отгадывайте футболистов, проводите время с пользой для ума!

    Источник: «Бомбардир»

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    01.03.2024 22:50
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Plyash
    1709290237
    Браво,великолепная пятёрка!!! Удачи в будущем конкурсе.
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    MazaiNN
    1709292679
    Поздравляю призеров.
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    Napaleon Banapart
    1709310291
    Всем спасибо за игру....
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    Axe111
    1709321093
    А призы есть какие-то?)))
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    zigbert
    1709358356
    Поздравляю победителя и призеров. Молодцы!
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