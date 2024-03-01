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    Губерниев отреагировал на ситуацию с Промесом

    Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев оставил два комментария по поводу новостей, связанных с ситуацией, в которой оказался 32-летний полузащитник «Спартака» Квинси Промес.

    Игрока задержали в Дубае при попытке улететь вместе с командой в Россию.

    «Интерпол – ты меня называлаа???» – написал Губерниев.

    «Запил сосед – у них на фабрике стачка???» – написал он позднее, цитируя песню группы «Чайф».

    • В Нидерландах Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Его элитная недвижимость в голландских городах арестована и готовится к конфискации.
    • Спартаковца хотят экстрадировать. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

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    Источник: телеграм-канал Реальный Губер

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    01.03.2024 11:23
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    Комментарии (9)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1709281776
    Губер за спам )
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    Номэд
    1709282196
    Сдается мне, что с палкойвжопе - это и есть губерниев. Ибо в каждой дырке затыкон.
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    Федя-легенда
    1709282720
    В биатлоне к твоему мнению прислушиваються или как? Не лезь не в свое дело
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    шахта Заполярная
    1709283389
    Губашлеп - ты меня называла.
    Ответить
    шахта Заполярная
    1709283615
    Откуда будет качественная журналистика, когда такие губашлепы с отмороженной башкой все заполонили, и пополняются вовами окурками
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    Plyash
    1709286143
    Да уж,г-н Губерниев,как говорила незабвенная Фаина Раневская, "грустной жопой весело не пёрнешь..."
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    Дормидонт Евлампиевич
    1709287220
    Пердаки рыл неделю уже остыть не могут .))))))))))))))))
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