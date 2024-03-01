Губерниев отреагировал на ситуацию с Промесом

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев оставил два комментария по поводу новостей, связанных с ситуацией, в которой оказался 32-летний полузащитник «Спартака» Квинси Промес.
Игрока задержали в Дубае при попытке улететь вместе с командой в Россию.
«Интерпол – ты меня называлаа???» – написал Губерниев.
«Запил сосед – у них на фабрике стачка???» – написал он позднее, цитируя песню группы «Чайф».
- В Нидерландах Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
- Его элитная недвижимость в голландских городах арестована и готовится к конфискации.
- Спартаковца хотят экстрадировать. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.