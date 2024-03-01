Губерниев отреагировал на ситуацию с Промесом

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев оставил два комментария по поводу новостей, связанных с ситуацией, в которой оказался 32-летний полузащитник «Спартака» Квинси Промес.

Игрока задержали в Дубае при попытке улететь вместе с командой в Россию.

«Интерпол – ты меня называлаа???» – написал Губерниев.

«Запил сосед – у них на фабрике стачка???» – написал он позднее, цитируя песню группы «Чайф».