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    • Орлов раскритиковал Дзюбу за поведение по отношению к Семаку

    Орлов раскритиковал Дзюбу за поведение по отношению к Семаку

    Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зенит» ничего не потерял от ухода из команды нападающего Артем Дзюбы.

    «Конечно, вовремя. Он же ничего не потерял. Команда быстрее стала играть – ее никто не тормозит. Но Дзюба себя некорректно ведет по отношению к Семаку. Артем, ты же под его руководством чемпионом становился! Пускай это остается на совести Дзюбы. Может быть, когда-то он прозреет, лет в 50-60, и будет иначе относиться к жизни. Это его проблемы.

    Мы относимся к нему как к футболисту, а лезть в личную жизнь или какие-то дрязги спортивным журналистам не стоит. У нас же есть «коллеги», которые на этом специализируются. Это большая беда спортивной журналистики. Говорите лучше об игровых качествах. Если вникните в процесс подготовительной работы, поймете суть игры, то и оценка ваша будет объективной», – сказал Орлов.

    • Дзюба выступал в «Зените» с 2015 по 2022 годы с полугодичной арендой в «Арсенал» из Тулы перед стартом ЧМ-2018.
    • За это время он 4 раза стал чемпионом России.
    • Сейчас Дзюба выступает за «Локомотив».

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.03.2024 10:26
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    Комментарии (29)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Cleaner
    1709279038
    ГЕНА через ГОД заступился за СЕРЕЖУ! Кто то по секрету рассказал Орлову, что Дзюба ушел из Зенита! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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    Давид59
    1709279365
    Вроде всё верно говорит, но у меня один вопрос к Геннадию Сергеевичу. Где это Вы видели журналистов, которые не ищут что-то жареное, острое, не лезут в личную жизнь? Если такого найдёте, то это не журналист, а "журналист".
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    Алексей З
    1709279419
    Бомбардир - филиал Газпрома !!! Продажная... Почему на этой платформе одни и те же "рупоры совести", прикормленные из рук данной госкорпорации. Вся "политика" Бомбу это "обливание грязью" Спартака и защита ********** бмж-клуба.
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    ...уефан
    1709279883
    ...когда слышу голос Орлова, комментируещего что-либо, я вроде, как в Совдепию возвращаюсь). Тошно становится от его голоса и комментариев...
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    Plyash
    1709280591
    Совесть у Дзюблы? Этот мерзавчик и приспособленец всю свою карьеру построил на лжи и неуважению к окружающим его людям.Всё и всех,кто не может ему повредить и остался в прошлой жизни,он унизил и обосрал.
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    alp
    1709282268
    если человек г о в н о от природы, то что с него взять? пусь артемка-шоколадный глаз, наслаждается жизнью
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    Скай
    1709282383
    во мля, рупор бЗдениты живой еще.
    Ответить
    ivany4
    1709284160
    Вау, !!! ))) Какие замечательные предложения складывает дедушка из известных слов, - "а лезть в личную жизнь или какие-то дрязги спортивным журналистам не стоит. У нас же есть «коллеги», которые на этом специализируются. Это большая беда спортивной журналистики." Браво! Так и хочется думать, что он такой умный и праведный, что бы всех поучать. Нимба только не хватает... А потом начинаешь читать чуть ниже и вспоминать его высказывания о других футболистах(например Промес), причем не относящиеся к футболу, и сразу вспоминаешь другого дедушку. Тоже красиво говорит - Россия давай "дружить", а чуть раньше - мы должны победить Россию на поле боя.)) Такие вот они жители северных провинций!
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    andrei-sarap-yandex
    1709285449
    ДЗЮБА ПО ЖИЗНИ ВОР И ПРОВОКАТОР И ОТКУДА У ДЗЮБЫ СОВЕСТЬ.????.....ОН ПО ЖИЗНИ БЕЗ СОВЕСТИ.....
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    Strig
    1709286103
    ты ещё жива моя старушка?
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