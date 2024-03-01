Орлов раскритиковал Дзюбу за поведение по отношению к Семаку

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зенит» ничего не потерял от ухода из команды нападающего Артем Дзюбы.

«Конечно, вовремя. Он же ничего не потерял. Команда быстрее стала играть – ее никто не тормозит. Но Дзюба себя некорректно ведет по отношению к Семаку. Артем, ты же под его руководством чемпионом становился! Пускай это остается на совести Дзюбы. Может быть, когда-то он прозреет, лет в 50-60, и будет иначе относиться к жизни. Это его проблемы.

Мы относимся к нему как к футболисту, а лезть в личную жизнь или какие-то дрязги спортивным журналистам не стоит. У нас же есть «коллеги», которые на этом специализируются. Это большая беда спортивной журналистики. Говорите лучше об игровых качествах. Если вникните в процесс подготовительной работы, поймете суть игры, то и оценка ваша будет объективной», – сказал Орлов.