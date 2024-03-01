Абаскаль подвел итоги сборов «Спартака» в Дубае

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о работе команды на сборах в Дубае в ОАЭ.

– Гильермо, сборы в Дубае продлились почти 40 дней. Вы остались довольны проделанной здесь работой?

– Думаю, мы можем быть довольны как количеством и качеством работы, так и настроением ребят. Все должно принести пользу в официальных играх.

– Эти полтора месяца принесли много новых вызовов: крупное поражение от «Ростова» на старте Winline Зимнего Кубка РПЛ, ситуации вокруг Джикии и Промеса. Но сейчас есть ощущение, что мы все сложности преодолели. Насколько они вам мешали по ходу сбора?

– Не сказал бы, что это сильно повлияло. И в жизни в целом, и в футболе всегда есть выбор, как именно тебе поступать в разных ситуациях. Выигрывают в итоге те, кто способен преодолеть разные трудности и препятствия. А слабые постепенно «отваливаются». Так что речь здесь только о профессионализме, который позволяет идти вперед.

– После игры с «Ростовом» «Спартак» одержал несколько крупных побед над соперниками разного уровня. Такие приятные результаты – это исключительно плюс? Или они могут отвлечь от проблемных точек?

– Мы рассматриваем товарищеские игры не по отдельности, а в совокупности. В каждом матче были свои задачи – как в плане тактики, так и с точки зрения «физики». Но это все равно единый процесс. Каждый футболист получил необходимое игровое время, и мы должны быть хорошо готовы к официальным встречам.

– В общей группе в Дубае не работали Руслан Литвинов, Тео Бонгонда и Томаш Тавареш. Когда ждать их возвращения?

– Я уже говорил, что в таких случаях не нужно форсировать события: восстановление должно проходить своим чередом, шаг за шагом. Конечно, ребят нам не хватает, с ними команда была бы полнее. Уверен, медицинский штаб делает все, чтобы они вернулись скорее. Но главное – никакой лишней спешки.

– Вы чередовали насыщенные тренировки с такими активностями, как турниры по волейболу, паделу, провели уже традиционный Balloon Cup. Вы явно уделяете большое внимание такому тимбилдингу.

– Он действительно очень полезен. Он не только позволяет немного переключиться с футбола, но и улучшает взаимодействие, коммуникацию – как в парах, так и в более крупных группах (как в случае с волейболом). Все ребята отнеслись к тимбилдингу с позитивом, проявляли желание.