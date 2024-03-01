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    • Кордоба назвал главное футбольное качество Галицкого: «Это просто потрясающе»

    Кордоба назвал главное футбольное качество Галицкого: «Это просто потрясающе»

    Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил на вопросы про владельца клуба Сергея Галицкого.

    – Как часто общаетесь с Галицким?

    – Довольно часто. Он говорит, что доволен мной, что я самый лучший. Когда такой человек произносит подобные слова, ты готов выйти на поле и просто разрывать!

    Удивляет его простота в общении и спокойствие. Он может подойти и начать с тобой разговор без каких-либо вступлений. Я встречался с президентами других клубов и никогда ничего подобного не ощущал.

    – Каково главное футбольное качество Галицкого?

    – Наверное, вовлеченность. Как-то я прочитал в интервью, что он поименно знает всех футболистов «Краснодара», не только основы, но и всех уровней академии. Это просто потрясающе. Никогда не встречал настолько погруженного в проект своей жизни человека.

    • «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ.
    • Отрыв от «Зенита» – 2 очка.
    • В 19-м туре чемпионата краснодарцы примут «Рубин» (2 марта).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.03.2024 00:47
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    Комментарии (3)
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    Plyash
    1709272010
    Дай бог тебе здоровья и удачи,Сергей Николаевич.
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    ZeBolotny
    1709318373
    Подхалим конечно ещё тот!)) Кстати, запоминайте - "Краснодар" завтра как минимум не выиграет у "Рубина". Или ничья или поражение.
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    Argon
    1709324664
    Дай бог здоровья Галицкому. Второго такого в стране нет.
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