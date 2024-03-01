Кордоба назвал главное футбольное качество Галицкого: «Это просто потрясающе»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил на вопросы про владельца клуба Сергея Галицкого.

– Как часто общаетесь с Галицким?

– Довольно часто. Он говорит, что доволен мной, что я самый лучший. Когда такой человек произносит подобные слова, ты готов выйти на поле и просто разрывать!

Удивляет его простота в общении и спокойствие. Он может подойти и начать с тобой разговор без каких-либо вступлений. Я встречался с президентами других клубов и никогда ничего подобного не ощущал.

– Каково главное футбольное качество Галицкого?

– Наверное, вовлеченность. Как-то я прочитал в интервью, что он поименно знает всех футболистов «Краснодара», не только основы, но и всех уровней академии. Это просто потрясающе. Никогда не встречал настолько погруженного в проект своей жизни человека.