Кордоба назвал главное футбольное качество Галицкого: «Это просто потрясающе»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил на вопросы про владельца клуба Сергея Галицкого.
– Как часто общаетесь с Галицким?
– Довольно часто. Он говорит, что доволен мной, что я самый лучший. Когда такой человек произносит подобные слова, ты готов выйти на поле и просто разрывать!
Удивляет его простота в общении и спокойствие. Он может подойти и начать с тобой разговор без каких-либо вступлений. Я встречался с президентами других клубов и никогда ничего подобного не ощущал.
– Каково главное футбольное качество Галицкого?
– Наверное, вовлеченность. Как-то я прочитал в интервью, что он поименно знает всех футболистов «Краснодара», не только основы, но и всех уровней академии. Это просто потрясающе. Никогда не встречал настолько погруженного в проект своей жизни человека.
- «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ.
- Отрыв от «Зенита» – 2 очка.
- В 19-м туре чемпионата краснодарцы примут «Рубин» (2 марта).