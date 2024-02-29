Медведев прокомментировал слова Кордобы о «Зените»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о словах нападающего «Краснодара» Джона Кордобы о петербургском клубе.

«Кордоба сказал, что запрещено говорить о «Зените»? В конце сезона поговорим», – сказал Медведев.

Кордоба ранее заявил, что в России «Зенит» находится на особом счету и отказался уточнять, с чьей стороны имеет такое отношение к петербургскому клубу, опасаясь увеличения дисквалификации.