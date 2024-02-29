Медведев прокомментировал слова Кордобы о «Зените»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о словах нападающего «Краснодара» Джона Кордобы о петербургском клубе.
«Кордоба сказал, что запрещено говорить о «Зените»? В конце сезона поговорим», – сказал Медведев.
Кордоба ранее заявил, что в России «Зенит» находится на особом счету и отказался уточнять, с чьей стороны имеет такое отношение к петербургскому клубу, опасаясь увеличения дисквалификации.
- Кордоба провел 19 матчей за «Краснодар» в нынешнем сезоне, забил 11 голов и отдал 2 передачи.
- После встречи 16-го тура РПЛ с «Уралом» колумбиец был дисквалифицирован на четыре игры (на одну из них условно) за оскорбительный жест в адрес судьи.
- По итогам 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в турнире и на 2 очка опережает «Зенит».
Источник: «Чемпионат»