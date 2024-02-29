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Медведев прокомментировал слова Кордобы о «Зените»

29 февраля 2024, 13:04
7

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о словах нападающего «Краснодара» Джона Кордобы о петербургском клубе.

«Кордоба сказал, что запрещено говорить о «Зените»? В конце сезона поговорим», – сказал Медведев.

Кордоба ранее заявил, что в России «Зенит» находится на особом счету и отказался уточнять, с чьей стороны имеет такое отношение к петербургскому клубу, опасаясь увеличения дисквалификации.

  • Кордоба провел 19 матчей за «Краснодар» в нынешнем сезоне, забил 11 голов и отдал 2 передачи.
  • После встречи 16-го тура РПЛ с «Уралом» колумбиец был дисквалифицирован на четыре игры (на одну из них условно) за оскорбительный жест в адрес судьи.
  • По итогам 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в турнире и на 2 очка опережает «Зенит».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Кордоба Джон Медведев Александр
Комментарии (7)
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порт
1709201314
Дисквалифицант от скуки запел.
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MazaiNN
1709201968
Джон просто не хочет чтоб какое нибудь чмо написало на него донос.
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Krics
1709210795
Рональду на матч дисквалифицирован,а это другое,ихмо.
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